شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تؤكد دعم الشرعية والاستقرار في اليمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

أكد وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، موقف بلاده الداعم للشرعية والوحدة والاستقرار في اليمن، وذلك خلال لقائه أمس الأحد في مسقط، نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك الذي أكد أن الحكومة اليمنية مستمرة في التعاطي مع كافة المبادرات من أجل تحقيق السلام الشامل في البلاد، كما أشاد بالدور العُماني الإيجابي في الدفع بالجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب وآثارها الإنسانية والجلوس على طاولة المفاوضات لإحلال السلام على الرغم من تعنت ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وحسب بيان وزارة الخارجية اليمنية بحث الجانبان «تطورات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة برعاية الأمم المتحدة لإنهاء الحرب، بما يحفظ وحدة وسلامة أراضيه». كما أكد الجانبان ضرورة تكثيف التعاون البناء مع مختلف الأطراف، في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار لليمن من خلال دعم جهود مبعوثي الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي سياق متصل، دعت الولايات المتحدة الأمريكية الحوثيين إلى الموافقة على وقف فوري لإطلاق النار والعمل من أجل إحلال السلام. جاء ذلك في رسالة علنية من القائمة بأعمال السفير الأمريكي في اليمن كاثي ويستلي، قالت فيها: «نشعر بالصدمة المروعة التي تفيد بأن الحوثيين استخدموا صاروخاً باليستياً لتدمير محطة وقود في مأرب ما تسبت في قتل وجرح مدنيين».

وأضافت: «بحسب ما ورد، استخدم الحوثيون بعد ذلك طائرة بدون طيار لمهاجمة طاقم سيارة إسعاف قادم لمساعدة الجرحى. يجب أن ينتهي هذا العنف».

ودعت باسم «الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الموافقة على وقف فوري لإطلاق النار والعمل من أجل إحلال السلام في اليمن».