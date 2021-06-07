شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحو الرئاسة الإيرانية يتبادلون الاتهامات في مناظرة تلفزيونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اندلع حريق بمصنع للصلب في جنوب شرق إيران لكن مسؤولًا قال إن فرق الإطفاء سيطرت عليه، وذلك غداة أول مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الرئاسة الايرانية تبادلوا فيها الاتهامات.

ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن علي صادق زادة رئيس مدينة زرند قوله إن فرق الإطفاء والطوارئ ظلت بالموقع في شركة زرند للصلب الإيراني بعد السيطرة على الحريق، مضيفاً أنه لم ترد تقارير عن سقوط مصابين.من جهة أخرى، تبادل المرشحون للانتخابات الرئاسية في إيران، المقررة هذا الشهر، الاتهامات بالخيانة أو الافتقار إلى الكفاءة العلمية اللازمة لإدارة اقتصاد .

وفي أول مناظرة، من بين ثلاث مناظرات استعداداً للانتخابات المزمعة في 18 يونيو، اتهم رئيس الحرس الثوري السابق محسن رضائي المرشح المعتدل همتي «بالرضوخ الكامل» للعقوبات الأمريكية وقال إنه ينبغي أن يواجه اتهامات بالخيانة.وبعد تصريحات رضائي توجه همتي بسؤال لأبرز المرشحين المحافظين ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي وهو يقول مازحاً: «سيد رئيسي هل تعطني ضمانات بعدم اتخاذ إجراء قضائي ضدي بعد هذه المناظرة؟».

واتهم همتي غلاة المحافظين بأنهم وراء عزلة إيران على الساحة الدولية وتقويض اقتصادها.وقال «لقد أغلقتم اقتصادنا واتصالاتنا الخارجية .

وقال المرشح المعتدل محسن مهر علي زادة إن الاقتصاد لا يمكن أن يديره أولئك الذين يحملون فقط شهادات تقليدية في العلوم الدينية مثل رئيسي. وهاجم رئيسي حكومة روحاني بسبب التضخم المتسارع والهبوط السريع في قيمة العملة الإيرانية.

(أ.ف.ب، رويترز)