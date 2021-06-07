شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تفتح تحقيقاً حول ثروة حاكم مصرف لبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت - ”الخليج 365”، وكالات:

قرر القضاء الفرنسي، بعد القضاء السويسري، النظر في ملف الثروة التي يملكها في أوروبا حاكم المصرف المركزي اللبناني، رياض سلامة، في وقت يغرق بلده في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، في وقت لا تزال فيه الأنظار تتركز على الجهود التي يبذلها رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، لاحتواء الأزمة الحكومية القائمة، وإعادة تفعيل مبادرته باتجاه التأليف بعد اتساع الفجوة بين الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ويبقى الأمل معقوداً على الكتمان الذي يلفّه بري حول مساعيه بغية تمرير الاستحقاق الحكومي، بحسب ما ذكرت مصادر رئاسة مجلس النواب، مؤكدة «عزم بري على تسجيل خرق ما في جدار الأزمة الحكومية وإنجاز ما يشبه «ميني مصالحة» تسمح بالولوج فعلياً في معالجة أزمة تشكيل الحكومة المتعثرة».

تحقيق ذو بعد أوروبي

وبعد أسبوعين من تلقيها شكويين تستهدفان حاكم المصرف المركزي اللبناني، رياض سلامة، وأوساطه، فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقاً أولياً في قضية «تآمر جنائي» و«تبييض أموال في عصابة منظمة»، وفق ما ذكر مصدر مقرّب من الملف، أمس الأحد، مؤكداً معلومات ذكرها مصدر قضائي. ويُفترض أن تسمح التحقيقات خصوصاً بتوضيح مصدر الثروة الكبيرة التي يملكها سلامة (70 عاماً). وبحسب صحيفة «لوموند» الفرنسية، فإن الشكوى الأولى قدّمتها مؤسسة «أكاونتابيليتي ناو» (محاسبة الآن) السويسرية. أما الشكوى الثانية فتقدّمت بها منظمة «شيربا» التي تنشط في مكافحة الجرائم المالية الكبرى، و«جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان» التي أنشأها مودعون خسروا أموالهم في الأزمة التي تشهدها البلاد منذ 2019. ورحّب محاميا «شيربا» والجمعية اللبنانية، وليام بوردون، وأميلي لوفيفر، بإعلان فتح التحقيق الفرنسي معتبرَّين عن أنه «تحقيق ضخم وعالمي ذو بعد أوروبي». وقالا «سيُنظر في عمليات تبييض أموال ضخمة ينبغي أن تفتح كل أدراج المافيا التي ركّعت لبنان». وتتهم شكواهما، سلامة وأربعة أفراد من محيطه، هم شقيقه رجا وابنه نادي وابن شقيقه ومساعدته المقرّبة ماريان حويك، بأنهم جمعوا ثروة ضخمة عن طريق الاحتيال في أوروبا. وتطالب المنظّمتان القضاء بالتحقيق في الهروب واسع النطاق لرؤوس الأموال اللبنانية منذ بداية الأزمة، وحيازة عقارات فارهة لا تتناسب مع مداخيل الأشخاص المستهدفين في الشكوى، وفي مسؤولية الوسطاء الماليين، من خلال ملاذات ضريبية وأسماء مستعارة. وبحسب الشكوى، «تتخطى الثروة العالمية» لرياض سلامة «حالياً الملياري دولار». كما تفيد بأن «قيمة الأصول التي يملكها في لوكسمبورج بلغت 94 مليون دولار في عام 2018».

اتصالات بعيداً عن الأضواء

من جهة أخرى، أشارت مصادر رئاسة مجلس النواب إلى أن رئيسه نبيه بري، قد حدد سقفاً زمنياً لمبادرته، فإما التوصل إلى حل في غضون أسبوعين، وإما اللجوء إلى إطفاء محركاته وتحميل المعرقلين مسؤولية ما جرى. ولفتت المصادر إلى «التواصل الدائم بين بري والبطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي يعوّل كثيراً على جهود بري باعتباره الوحيد القادر على فرض الحل المناسب، وإقناع المعنيين به». وبحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة، فإن الاتصالات على الخط الحكومي استؤنفت في الساعات الماضية، بعيداً عن الأضواء، لإحياء مسعى بري. وتشير أيضاً إلى أن بري يعوّل على ضغوط دولية مصرية – روسية، لإسعاف مسعاه، خصوصاً أن القاهرة تدعمه علناً في وساطته، فيما يستعدّ المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، لزيارة موسكو في الأيام المقبلة، حيث سيكون الشأن الحكومي حاضراً بلا شك، بالتوازي مع زيارة سيقوم بها أيضاً رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، إلى روسيا منتصف الشهر الجاري، وقد استقبل، أمس الأول السبت، في المختارة، السفير الروسي الكسندر روداكوف وعرض الجانبان الأوضاع السياسية العامة في لبنان، والمنطقة.