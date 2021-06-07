شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة «السبع» إلى «تطعيم العالم» بنهاية 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعتزم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، دعوة قادة دول مجموعة السبع إلى الاتحاد من أجل «تطعيم العالم بحلول نهاية العام» المقبل، لإنهاء جائحة «كوفيد-19»، غداة موافقة وزراء من مجموعة آسيا-المحيط الهادي للتعاون الاقتصادي، (أبك)، على نقل سريع للقاحات «كوفيد-19» والسلع المتصلة بها، لكنهم لم يتفقوا على رفع الجمارك عنها.

وقال مكتب جونسون إن رئيس حكومة المحافظين، الذي يستضيف قمة مجموعة السبع، من الجمعة إلى الأحد، في كورنوال بجنوب غربي إنجلترا، سيحثّ نظراءه في الدول الصناعية (فرنسا، إيطاليا، كندا، اليابان، ألمانيا، الولايات المتحدة) على اتخاذ «إجراءات ملموسة» لتحقيق هدف تطعيم العالم بحلول نهاية عام 2022 المقبل.

وتمثل هذه القمة أول اجتماع مباشر لزعماء مجموعة السبع منذ بدء الجائحة قبل عام ونصف العام، وأول مشاركة للرئيس الأمريكي، الجديد جو بايدن، وهو ما يمثل عودة الولايات المتحدة إلى نهج التعددية بعد عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب.

وقال جونسون «الأسبوع المقبل سيجتمع قادة أعظم الديمقراطيات في العالم، في لحظة تاريخية لبلداننا وكوكبنا». وأضاف «العالم ينتظر منا مواجهة التحدي الأكبر في فترة ما بعد الحرب: هزيمة كوفيد وقيادة انتعاش عالمي مدفوع بقيمنا المشتركة»، مشدداً على أن «تطعيم العالم بحلول نهاية العام المقبل سيكون أعظم إنجاز في تاريخ الطب».

وتابع «أدعو زملائي قادة مجموعة السبع للانضمام إلينا في إنهاء هذه الجائحة الرهيبة، وأتعهد بأننا لن نسمح أبدا للخراب الناجم عن فيروس كورونا بالحدوث مرة أخرى».

ويأمل جونسون أيضاً بإمكان تعزيز نظام مراقبة عالمي لاكتشاف المتحوّرات الجديدة للفيروس قبل انتشارها.

من جهة أخرى، وافق وزراء من مجموعة آسيا-المحيط الهادي للتعاون الاقتصادي (أبك)، على نقل سريع للقاحات «كوفيد-19» والسلع المتصلة بها، لكنهم لم يتفقوا على رفع الجمارك عنها.

وقبل بدء الاجتماع، قال مصدر مطلع على المحادثات لرويترز، إن الدولة المضيفة نيوزيلندا تريد أن تتفق الدول الأعضاء في المجموعة، وعددها 21 دولة، على «الإرشادات التوجيهية للممارسات الأمثل» لحركة اللقاحات والمنتجات الطبية المتصلة بها عبر الحدود.

وتعتقد نيوزيلندا أن هناك حاجة إلى اتفاق على ذلك لإظهار أن (أبك) طرف مسؤول وفاعل في الأزمة التي تواجه العالم.

وفي بيان صدر عقب الاجتماع قال وزراء (أبك) إنهم «سيجعلون تدفق ونقل جميع لقاحات «كوفيد-19» والسلع المتصلة بها سريعاً، في الموانئ الجوية والبحرية والبرية لبلادهم».

وأضاف البيان «سنبحث إجراءات تطوعية لخفض كلفة هذه المنتجات لشعوبنا، خاصة من خلال تشجيع كل دولة على مراجعة جميع الرسوم المحصلة على الحدود على لقاحات «كوفيد-19» والسلع المتصلة بها».

ومتوسط الجمارك على اللقاحات في أبك منخفض إلى نحو 0.8 في المئة لكن السلع الأخرى المهمة في سلسلة الإمداد الخاصة باللقاحات عليها جمارك أكبر.

(وكالات)