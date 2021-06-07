شكرا لقرائتكم خبر عن 4446 مشروع تم الانتهاء منها بمحافظات الصعيد خلال 7 سنوات بتكلفة 296 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن عدد المشروعات في محافظة الصعيد خلال 7 سنوات بلغ 4446 مشروع تم الانتهاء منها، وجارى تنفيذها في محافظات الصعيد خلال 7 سنوات بتكلفة حوالي 296 مليار جنيه، منها 2343 مشروع تم الانتهاء منها، بتكلفة حوالي 51 مليار جنيه، بالإضافة إلى 1498مشروع في المحافظات الحدودية، بتكلفة 182 مليار جنيه، منها 658 مشروع منتهي، بتكلفة 18 مليار جنيه.



وأكدت وزارة االتخطيط، في تقرير لها أن اجمالى عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها منذ خلال 7 سنوات من يوليو 2014 وحتى يونيو 2021، نحو 25 ألف مشروع، بقيمة تبلغ أكثر من 4 تريليونات جنيه.

وأكدت أن هذه المشروعات التي تنفذها الدولة نتجة اهتمامها الكبير بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات، لإحداث نقلة نوعية، هدفها الأول البناء والتنمية، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة، ما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في شتى الاتجاهات.