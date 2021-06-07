شكرا لقرائتكم خبر عن بغرب المتوسط والبحر الأحمر والصعيد.. أهم مشروعات المسح السيزمي للتنقيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف وزارة البترول من تنفيذ مشروعات المسح السيزمى الاقليمى الرامية لتوفير بيانات عن المناطق البترولية الواعدة المساهمة في جذب الشركات العالمية للإستثمار بها، وفيما أهم المشروعات التي تم تنفيذها علي مدار السنوات السبع الماضية، والتي كانت كالتالي..

1- تنفيذ مشروع تجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر .

2 - الإنتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بمنطقة البحر الأحمر.

3 - كان من اهم نتائج مشروع البحر الأحمر طرح أول مزايدة عالمية في مارس2019 بمنطقة البحر الأحمر.

4 - الإعلان عن فوز 3 شركات عالمية كبري في 3 مناطق بالبحر الأحمر وذلك لأول مرة .

5 - تم الانتهاء من المرحلة الثانية من المسح السيزمى الإقليمى بغرب المتوسط فى سبتمبر2018 .

6 - تسجيل وتجميع ومعالجة بيانات سيزمية ثنائية الأبعاد تصل أطوالها إلى 22 ألف كم .

7 - أبدت الشركات العالمية الكبرى مثل بى بى ، توتال ، شل ، شيفرون واكسون موبيل وغيرها رغبتها في ضخ استثمارات جديدة للتنقيب منطقة غرب المتوسط .

8 - تم توقيع 7 اتفاقيات بغرب المتوسط مع شركات اكسون موبيل، بى بى ، توتال ، شل ، شيفرون .

8 - عمل مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد لأول مرة بغرب المتوسط لمساحة 26ألف كم2 .

9 - ومن المخطط طرح باقي المناطق في مزايدة عالمية لجذب مزيد من الاستثمارات في غرب المتوسط.

10 - البدء فى إجراء مسح سيزمي متقدم يتم تنفيذه لأول مرة في مصر لإعادة تقييم الموارد البترولية في منطقة خليج السويس.

11 - يهدف لزيادة احتياطيات وانتاج الزيت الخام وذلك بعد توقيع اتفاقية بين وزارة البترول وشركة شلمبرجير العالمية.

12- جارى الانتهاء من معالجة البيانات للمساحات التي تم إنجازها .

13 - تنفذ شركة جنوب الوادي القابضة للبترول مشروعاً يهدف لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمناطق البرية المفتوحة بجنوب مصر.