شكرا لقرائتكم خبر عن بغرب المتوسط والبحر الأحمر والصعيد.. أهم مشروعات المسح السيزمي للتنقيب والان مع تفاصيل الخبر
1- تنفيذ مشروع تجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر .
2 - الإنتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بمنطقة البحر الأحمر.
3 - كان من اهم نتائج مشروع البحر الأحمر طرح أول مزايدة عالمية في مارس2019 بمنطقة البحر الأحمر.
4 - الإعلان عن فوز 3 شركات عالمية كبري في 3 مناطق بالبحر الأحمر وذلك لأول مرة .
5 - تم الانتهاء من المرحلة الثانية من المسح السيزمى الإقليمى بغرب المتوسط فى سبتمبر2018 .
6 - تسجيل وتجميع ومعالجة بيانات سيزمية ثنائية الأبعاد تصل أطوالها إلى 22 ألف كم .
7 - أبدت الشركات العالمية الكبرى مثل بى بى ، توتال ، شل ، شيفرون واكسون موبيل وغيرها رغبتها في ضخ استثمارات جديدة للتنقيب منطقة غرب المتوسط .
8 - تم توقيع 7 اتفاقيات بغرب المتوسط مع شركات اكسون موبيل، بى بى ، توتال ، شل ، شيفرون .
8 - عمل مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد لأول مرة بغرب المتوسط لمساحة 26ألف كم2 .
9 - ومن المخطط طرح باقي المناطق في مزايدة عالمية لجذب مزيد من الاستثمارات في غرب المتوسط.
10 - البدء فى إجراء مسح سيزمي متقدم يتم تنفيذه لأول مرة في مصر لإعادة تقييم الموارد البترولية في منطقة خليج السويس.
11 - يهدف لزيادة احتياطيات وانتاج الزيت الخام وذلك بعد توقيع اتفاقية بين وزارة البترول وشركة شلمبرجير العالمية.
12- جارى الانتهاء من معالجة البيانات للمساحات التي تم إنجازها .
13 - تنفذ شركة جنوب الوادي القابضة للبترول مشروعاً يهدف لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمناطق البرية المفتوحة بجنوب مصر.