الاقتصاد

إنجاز 798 مبنى خلال 4 أشهر في دبي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 798 مبنى خلال 4 أشهر في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

ارتفع عدد المباني المنجزة في دبي منذ بداية عام 2021 وحتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي إلى 798 مبنى، حسب بيانات «بلدية دبي» ونشرها «مركز دبي للإحصاء».

وأوضحت البيانات أن شهر أبريل/ نيسان سجل إنجاز 205 مبان بعد أن حقق مارس/ آذار إنجاز 215 مبنى، و178 و200 مبنى خلال شهري فبراير/ شباط ويناير/ كانون الثاني على التوالي.

وتصدرت الفلل الخاصة قائمة المباني المنجزة من خلال 414 مبنى بنسبة 52%، ثم جاءت الفلل الاستثمارية ثانيا ب 171 مبنى بنسبة 21.4%. تلتها المباني متعددة الطوابق بـ128 مبنى بنسبة 16%،وفي المركز الرابع المباني العامة بـ56 مبنى تعادل 7%، وأخيراً المباني الصناعية في المركز الخامس بـ29 مبنى بنسبة 3.6%.

الجدير بالذكر أن عدد المباني المنجزة في عام 2020 بلغ 3227 مبنى بقيمة إجمالية وصلت إلى 40.5 مليار درهم.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا