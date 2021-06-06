شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 798 مبنى خلال 4 أشهر في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

ارتفع عدد المباني المنجزة في دبي منذ بداية عام 2021 وحتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي إلى 798 مبنى، حسب بيانات «بلدية دبي» ونشرها «مركز دبي للإحصاء».

وأوضحت البيانات أن شهر أبريل/ نيسان سجل إنجاز 205 مبان بعد أن حقق مارس/ آذار إنجاز 215 مبنى، و178 و200 مبنى خلال شهري فبراير/ شباط ويناير/ كانون الثاني على التوالي.

وتصدرت الفلل الخاصة قائمة المباني المنجزة من خلال 414 مبنى بنسبة 52%، ثم جاءت الفلل الاستثمارية ثانيا ب 171 مبنى بنسبة 21.4%. تلتها المباني متعددة الطوابق بـ128 مبنى بنسبة 16%،وفي المركز الرابع المباني العامة بـ56 مبنى تعادل 7%، وأخيراً المباني الصناعية في المركز الخامس بـ29 مبنى بنسبة 3.6%.

الجدير بالذكر أن عدد المباني المنجزة في عام 2020 بلغ 3227 مبنى بقيمة إجمالية وصلت إلى 40.5 مليار درهم.