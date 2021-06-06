شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: الهجمات المعلوماتية على الشركات قد «تتكثف» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

شددت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، الأحد، على التهديد الدائم الذي تشكله الجرائم الإلكترونية، ومسؤولية الشركات الخاصة في حماية نفسها من هذه الآفة التي يمكن أن تتزايد بحسب قولها.

وقالت ريموندو لشبكة «أي بي سي» الإخبارية: «أعتقد أن أول شيء يجب أن نعترف به هو واقع - وعلينا نحن والشركات أن نفترض - أن هذه الهجمات موجودة هنا للأبد، وربما تتكثف».

ورداً على سؤال حول رد فعل أمريكي أقوى، أو حتى رد عسكري قالت الوزيرة الأمريكية، إن «كل الخيارات ممكنة»، مؤكدة أن ذلك يشكل «أولوية» لإدارة بايدن.

ويعتبر العديد من الخبراء أن قراصنة المعلوماتية الذين يقفون وراء هذه الهجمات موجودون في روسيا.

ويرتقب أن يجعل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي طرح، الأربعاء، فكرة ردود محتملة ضد موسكو بعد هذه الهجمات، أن يجعل من ذلك أحد المواضيع الرئيسية لجولته في أوروبا خلال قمة مجموعة السبع، اعتباراً من الجمعة، في بريطانيا ثم خلال لقائه نظيره فلاديمير بوتين، في جنيف في 16 يونيو/ حزيران.

رغم أن مسؤولية الحماية في مواجهة مثل هذا الخطر تقع على عاتق الشركات، إلا أن حكومة الولايات المتحدة لا تريد اتخاذ إجراءات ملزمة. وقالت الوزيرة «في الوقت الراهن، نحض الشركات» على القيام بذلك.

وفي الأسابيع الأخيرة، تعرضت شركة «كولونيال بايبلاين» المشغلة لخط أنابيب نفط أمريكي ضخم وشركة اللحوم العالمية العملاقة «جي بي إس» لهجمات برمجيات الفدية التي يستغل منفذوها ثغرات أمنية لتعطيل أنظمة معلوماتية، والمطالبة لاحقاً بفدية من أجل إعادة تشغيلها.

والهجوم على شركة «كولونيال بايبلاين» التي أقرت بدفع 4,4 مليون دولار للقراصنة، أدى رغم ذلك في مطلع مايو/ أيار إلى مشاكل كبرى في إمدادات الوقود في جنوب شرقي الولايات المتحدة، ما جعل هذه الهجمات أمراً ملموسا بالنسبة للأمريكيين بعدما كانت تمر بصمت في الشركات.

وتعرضت شركات أمريكية، أو أخرى تعمل في الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة لعدة هجمات معلوماتية واسعة النطاق أدت إلى إبطاء، أو حتى وقف إنتاجها.