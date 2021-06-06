شكرا لقرائتكم خبر عن اقتحام جديد للأقصى وتحذيرات من التصعيد في الضفة وغزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقدم عشرات المستوطنين، أمس الأحد، على اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية، فيما أفرجت الشرطة الإسرائيلية عن ناشطة فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة واستدعت شقيقها، بينما حذّر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من أن «مسيرة الأعلام» التي ينظمها المستوطنون واليمين، يوم الخميس المقبل، قد تؤدي إلى تصعيد أمني في الضفة الغربية وقطاع غزة، في وقت أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفقة تبادل الأسرى مع «حماس» في طريقها إلى الحل خلال أسابيع، في حين وجهت مصر دعوات للفصائل الفلسطينية للمشاركة في الحوار الفلسطيني بالقاهرة المقرر، يوم السبت المقبل.

مسيرة استفزازية للمستوطنين

وحسب التفاصيل الواردة، فإن 68 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى وقاموا بجولة استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروها من جهة باب السلسلة.

وتأتي هذه الاقتحامات قبيل «مسيرة الأعلام» الاستفزازية المقرر لها في القدس، يوم الخميس المقبل. ومن المقرر أن تدخل المسيرة، مساء الخميس المقبل، إلى البلدة القديمة عبر أبواب عدة، للوصول إلى حائط البراق، مروراً بأزقة القدس القديمة. وأشار موقع «واللا» الإلكتروني إلى أن هذه التحذيرات جاءت قبيل مداولات بمشاركة ممثلين عن الشرطة والشاباك والجيش ووزارة الأمن وجهات أمنية أخرى. ووفقاً ل«واللا» فإنه سيتم تعزيز الدفاعات الجوية في الأيام المقبلة، تحسباً من إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة على خلفية تظاهرات ومواجهات محتملة في الضفة الغربية. ونقل «واللا» عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن «مسيرة كهذه المخطط لها في القدس، من شأنها أن تعيد إشعال القدس الشرقية، وأن تأتي بعدها أعمال عنف في مناطق الضفة الغربية وغزة».

اعتقالات في الشيخ جراح

من جانب آخر، قال نبيل الكرد والد الناشطة منى الكرد (23 عاماً)، إن الشرطة اعتقلتها «من منزل العائلة في حي الشيخ جراح واقتادتها إلى مركز شرطة صلاح الدين، وتركت طلب استدعاء باللغة العبرية لابني محمد». وأكد الأب الذي تحدث من أمام مركز الشرطة وسط المدينة، أن اعتقال ابنته يندرج ضمن «عملية إرهاب الأهل لأن الصوت الذي خرج من الحي كان بفضل الشباب». ولاحقاً ذكرت وسائل إعلام فلسطينية انه تم الإفراج عن الناشطة منى الكرد.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «يسرائيل ها يوم» العبرية، أن مسؤولين إسرائيليين رجّحوا أن تكون «قضية صفقة تبادل الأسرى مع حركة «حماس» في طريقها إلى الحل، في غضون أسابيع أو أشهر قليلة». ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع المستوى في المخابرات المصرية قوله إنه «لم يحرز بعد أي تقدم ملموس في هذا الملف منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس»، مشيراً إلى أن «الوضع السياسي في إسرائيل لا يسهّل التقدم».

إلى ذلك، قال مسؤول فلسطيني «تلقينا دعوة مصرية رسمية قبل قليل للمشاركة في الحوار الفلسطيني بالقاهرة والذي سينطلق، يوم السبت المقبل، 12 يونيو/ حزيران 2021»، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء معا.(وكالات)