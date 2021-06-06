شكرا لقرائتكم خبر عن الدبيبة يكشف التحديات أمام توحيد الجيش الليبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، وجود «الكثير من التحديات» التي تقف في مسار توحيد الجيش الليبي، لكنه عبر عن نظرته الإيجابية لتحمس الشباب لخدمة وطنهم وشعبهم، فيما كشف مصدر أمني ليبي أن الميليشيات تساوم حكومة الدبيبة من أجل فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، مطالبة بالحصول على«دعم مادي» يقدر بنحو 350 مليون دولار.

وجدد الدبيبة، خلال حضوره حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الدفاع الجوي مصراتة، تأكيده على أن الشباب «طاقة لابد من استغلالها في الدفاع عن الوطن وشعبه لا هدرها في قتل إخوانهم من الليبيين»، داعياً الخريجين إلى التمسك بأداء «مهمتهم الأساسية في الدفاع عن الوطن وحدوده وحماية شعبه».

وطالب الخريجين بالالتزام بأقصى معايير الاحترافية واحترام القوانين واتباع الأوامر وقضاء واجباتهم نحو الوطن والشعب بكل إخلاص، معتبراً أنهم مشروع حقيقي للجيش الليبي الموحد عبر ضخ دماء جديدة من خلال دمجهم واستيعابهم وتأهيلهم بشكل احترافي.

إلى ذلك، كشف مصدر أمني ليبي أن الميليشيات تساوم حكومة الدبيبة من أجل فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، حيث لم تتمكن الجهود الكثيرة التي قادها الدبيبة، من إقناع تلك المجموعات المسلحة لأجل حسم هذا الملف الحيوي الذي يعد أحد أبرز بنود اتفاقية وقف إطلاق النار.

وقال المصدر ل«سكاي نيوز عربية» إن قادة المليشيات التي تنتمي إلى مصراتة، ربطوا بين فتح الطريق الذي يصل بين المنطقتين الشرقية والغربية، وحصولهم على نحو 350 مليون دولار.

واشنطن: نراقب اختطاف «المغربي»

من جهة أخرى، أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا أنها تراقب اختطاف رئيس جمعية الهلال الأحمرفي أجدابيا ، منصور عاطي المغربي.

وبينت السفارة في تغريدة لها في «تويتر» أنها تراقب اختطاف المغربي وتنضم إلى البعثة الأممية في المطالبة بالإفراج الفوري عنه.

«القصر الطائر» تحط في تركيا للصيانة

حطت الطائرة الرئاسية الخاصة التي كان يستخدمها العقيد معمر القذافي، في تركيا للصيانة كمرحلة أخيرة قبل عودتها إلى الخدمة العامة في ليبيا، بعدما حلقت قادمة من مطار«بربينيان ريفسالت» الفرنسي، حيث مكثت فيه منذ أغسطس 2012.(وكالات)