علوان يشيد بقدرات مركز الدعم الاجتماعي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أشاد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، بجهود مركز الدعم الاجتماعي في معالجة مختلف القضايا الأُسرية، وحصرها وحلها في أضيق نطاق، والعمل على الحيلولة دون استفحالها، نظراً لتأثيراتها النفسية والاجتماعية التي تلقي بظلالها على أطراف عدة في إطار الأسرة الواحدة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها في مركز الدعم الاجتماعي برأس الخيمة، رافقه خلالها فريق التفتيش السنوي، وكان في استقبالهم المقدم أحمد إبراهيم سبيعان مدير مركز الدعم الاجتماعي بالإنابة.

واطلع علوان أثناء الجولة الميدانية في مركز الدعم الاجتماعي، على المؤشرات التشغيلية والاستراتيجية خلال النصف الأول من 2021.