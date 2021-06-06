شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تقديم رائدي الفضاء نورا المطروشي ومحمد الملا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: يمامة بدوان

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم نورا المطروشي ومحمد الملا، الرائدين الجديدين في الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، والذي كان مقرراً يوم الثلاثاء 8 يونيو، إلى موعد جديد يُحدد قريباً، بحسب تغريدة نشرها المركز على تويتر.

كان من المقرر أن يكون يوم الثلاثاء المقبل، أول ظهور إعلامي للرائدين، للإجابة على أسئلة الجمهور المرسلة لمنصات مركز محمد بن راشد للفضاء، وللحديث عن كيفية اختيارهما ضمن 4 آلاف و305 متقدمين للدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وآخر مستجدات تحضيراتهما للتدريب في المركز، استعداداً للالتحاق بزميليهما هزاع المنصوري وسلطان النيادي، قبل نهاية العام الجاري، لمواصلة التدريب في مركز لندون بي جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا في ولاية تكساس الأمريكية، وذلك ضمن اتفاقية تعاون مشترك بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، إذ سيتم تدريبهما في المركز لمدة عامين ونصف العام، وسيتم إشراكهما مع 10 رواد فضاء أمريكيين ستختارهم «ناسا» لبرنامج تأهيلي جديد لبرامجها المستقبلية.

ويواصل الرائدان الجديدان برنامجاً تدريبياً منذ أواخر إبريل نيسان الماضي في مركز محمد بن راشد للفضاء، ويشمل تدريبات عملية وأخرى نظرية، تتراوح مدته من 5-7 ساعات يومياً، وتشمل تعلم اللغة الروسية في دبي للتواصل مع الرواد الآخرين في فترة مقبلة.