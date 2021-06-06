شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 6-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 6-6-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وخسر رأس المال السوقي 9.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 639.157 مليار جنيه.



إيقاف تداول 25 شركة إيقاف تداول 25 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 25 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ القاهرة للزيوت والصابون، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العربية للصناعات الهندسية، شارم ريمز للاستثمار السياحي، بلتون المالية القابضة، العربية للمحابس، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، العالمية للاستثمار والتنمية، القاهرة للدواجن، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العامة لمنتجات الخزف والصيني، العربية لحليج الأقطان، الإسماعيلية مصر للدواجن، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، الدلتا للتأمين، جلاكسو سميثكلاين، مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، أسمنت سيناء، مصر بني سويف للأسمنت، العربية للأسمنت، العربية للخزف-سيراميكا ريماس.



البورصة تخسر 9.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وخسر رأس المال السوقي 9.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 639.157 مليار جنيه. البورصة تخسر 9.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وخسر رأس المال السوقي 9.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 639.157 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 500 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 51.7 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.17% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.06%، والعرب على 7.76% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 14.45% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 85.54%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.2 مليون جنيه، 11.8 مليون جنيه، 19.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 8.3 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 23.6 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.67%، ليغلق عند مستوى 10122 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2237 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 12578 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 3944 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 2370 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 3304 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 1248 نقطة.

وصعدت أسهم 112 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 45 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، المجموعة المصرية العقارية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، 42.1 مليون سهم، 2.9 مليون سهم، 1.1 مليون سهم، 1.4 مليون سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي 4025 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، مصر للزيوت والصابون، المهندس للتأمين، المجموعة المصرية العقارية، المصرية للمنتجعات السياحية 500 ألف سهم، 1000 سهم، 4500 سهم، 2000 سهم، 2.5 مليون سهم، 116 ألف سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، المجموعة المصرية العقارية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، 42.1 مليون سهم، 2.9 مليون سهم، 1.1 مليون سهم، 1.4 مليون سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي 4025 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، مصر للزيوت والصابون، المهندس للتأمين، المجموعة المصرية العقارية، المصرية للمنتجعات السياحية 500 ألف سهم، 1000 سهم، 4500 سهم، 2000 سهم، 2.5 مليون سهم، 116 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 100 ألف سهم، 70.5 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 4653 سهم.

راكتا

قالت الشركة العامة لصناعة الورق-راكتا، إنه تم تأجيل تسليم الدراسة التي يقوم بها المكتب الاستشاري الهندي وذلك لتداعيات فيروس كورونا في الهند وتوقف حركة الطيران من الهند.