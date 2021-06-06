شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 6-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 6-6-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وخسر رأس المال السوقي 9.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 639.157 مليار جنيه.



إيقاف تداول 25 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 25 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ القاهرة للزيوت والصابون، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العربية للصناعات الهندسية، شارم ريمز للاستثمار السياحي، بلتون المالية القابضة، العربية للمحابس، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، العالمية للاستثمار والتنمية، القاهرة للدواجن، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العامة لمنتجات الخزف والصيني، العربية لحليج الأقطان، الإسماعيلية مصر للدواجن، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، الدلتا للتأمين، جلاكسو سميثكلاين، مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، أسمنت سيناء، مصر بني سويف للأسمنت، العربية للأسمنت، العربية للخزف-سيراميكا ريماس. إيقاف تداول 25 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 25 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ القاهرة للزيوت والصابون، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العربية للصناعات الهندسية، شارم ريمز للاستثمار السياحي، بلتون المالية القابضة، العربية للمحابس، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، العالمية للاستثمار والتنمية، القاهرة للدواجن، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العامة لمنتجات الخزف والصيني، العربية لحليج الأقطان، الإسماعيلية مصر للدواجن، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، الدلتا للتأمين، جلاكسو سميثكلاين، مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، أسمنت سيناء، مصر بني سويف للأسمنت، العربية للأسمنت، العربية للخزف-سيراميكا ريماس.



البورصة تخسر 9.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وخسر رأس المال السوقي 9.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 639.157 مليار جنيه. البورصة تخسر 9.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وخسر رأس المال السوقي 9.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 639.157 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 500 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 51.7 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.17% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.06%، والعرب على 7.76% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 14.45% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 85.54%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.2 مليون جنيه، 11.8 مليون جنيه، 19.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 8.3 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 23.6 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.67%، ليغلق عند مستوى 10122 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2237 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 12578 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 3944 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 2370 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 3304 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 1248 نقطة.

وصعدت أسهم 112 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 45 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.831 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.01%.

- الدلتا للتأمين بسعر إغلاق 29.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.95%.

- رمكو لإنشاء القرى السياحية بسعر إغلاق 4.360 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 4.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.62%.

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 13.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.32%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 4.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.17%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 8.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.59%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 36.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.04%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 2.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.93%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 11.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.25%.