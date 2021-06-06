شكرا لقرائتكم خبر عن ناجى علوان: إعمار غزة فرصة لقطاع المقاولات لإنجاز مشروعات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحظى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم قطاع غزة بنحو 500 مليون دولار باهتمام كبير من مختلف القطاعات والشركات المصرية، ولا سيما أن المبادرة تأتى ترسيخا لدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية .

وحول تلك المبادرة، قال المهندس ناجى علوان، مساعد الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للمرافق بشركة العبد العامة، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، إنها بجانب دعمها الكبير لغزة وللشعب الفلسطيني الشقيق؛ لمحو آثار وأحزان العدوان الإسرائيلي فإنها في الوقت نفسه فرصة كبيرة أمام الشركات المصرية، سواء شركات قطاع الأعمال العام أو شركات القطاع الخاص للمساهمة في إعمار غزة وانعاش موارد الشركات المالية من خلال تنفيذ المشروعات الخاصة بإعادة الإعمار.

وأضاف ناجى علوان، لـ"الخليج 365"، أن مبادرة اعمار غزة لا تقل أهمية عن مبادرة تطوير القرى المصرية ضمن مشروع حياة كريمة ، والذى اطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير الريف المصري نحو 1500 قرية بحوالي 600 مليار جنيه، لافتا أن الشركات العاملة في المشروع حريصة على تنفيذ كافة العمال في مواعيدها المحددة، بحيث تصل الخدمة لكافة المناطق المحرومة في صعيد مصر وفى وجه بحرى.