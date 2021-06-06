شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصات السعودية ودبي وقطر بجلسة الأحد..وارتفاع البحرين والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.12% خاسرًا 12.85 نقطة ليغلق عند مستوى 10685.45 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.11% خاسرًا 3.33 نقطة ليغلق عند مستوى 2820.71 نقطة، وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.14% خاسراً 15.34 نقطة ليغلق عند مستوى 10739.14 نقطة.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.24% رابحًا 3.75 نقطة ليغلق عند مستوى 1542.12 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.26% رابحًا 17.29 نقطة ليغلق عند مستوى 6623.413 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 934.689 مليار درهم، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت بصعود 8 قطاعات.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.12% خاسرًا 12.85 نقطة ليغلق عند مستوى 10685.45 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.94% خاسرًا 710.98 نقطة ليغلق عند مستوى 23485.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 441.9 مليون سهم بقيمة 14.9 مليار ريال.

وهبطت 8 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.92%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.77%، يليه قطاع الأدوية بنسبة 0.75%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.54%، 0.5%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.25%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 4.96%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 4.26%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.62%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.23%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.94%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.02%.

وقفز 103 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "العبداللطيف" بنسبة 9.99%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 9.95%، ثم سهم "أسترا الصناعية" بنسبة 9.91%، وتراجع 84 سهمًا على رأسها سهم "سيسكو" بنسبة 2.08%، ثم سهم "المجموعة السعودية" بنسبة 2.03%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 2.01%، فيما تصدر سهم "تبوك الزراعية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.2 مليار ريال سعودي.

بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.11% خاسرًا 3.33 نقطة ليغلق عند مستوى 2820.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 156.6 مليون سهم محققة ما قيمته 91.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1769 صفقة لعدد 31 سهمًا، وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.41%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.87%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.67%، ثم قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 0.59%، 0.53%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.35%.

وقفز 15 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 6.79%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.71%، وتراجع 11 سهمًا على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 8.57%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 3.8%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.2 مليون ورقة بقيمة 40.4 مليون درهم.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.14% خاسراً 15.34 نقطة ليغلق عند مستوى 10739.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 204.3 مليون سهم بقيمة 380.3 مليون ريال عبر تنفيذ 8014 صفقة، وتراجع 26 سهماً، وارتفع 21 سهماً، واستقرت 5 أسهم.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.26%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.42%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.23%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.17%.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.24% رابحًا 3.75 نقطة ليغلق عند مستوى 1542.12 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.96 مليون سهم بقيمة 406.9 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 13.07% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.68%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.16%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.94% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.09%.





بورصة أبو ظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.26% رابحًا 17.29 نقطة ليغلق عند مستوى 6623.413 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 934.689 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 125.3 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار درهم عبر تنفيذ 2168 صفقة.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.83%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.29%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.19%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.74%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.27%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.13%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.2%.

وارتفع 20 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للاستثمار" بنسبة 14.43%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 6.42%، ثم سهم "شركة الواحة كابيتال" بنسبة 2.99%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 2.44%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 1.6%، ثم سهم "شركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 1.43%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 683.9 مليون درهم.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.08% رابحًا 4.73 نقطة ليغلق عند مستوى 6261.48 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.07% رابحًا 5.10 نقطة ليغلق عند مستوى 6808.51 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% رابحًا 4.04 نقطة ليغلق عند مستوى 5192.59 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.11% رابحًا 6 نقطة ليغلق عند مستوى 5432.41 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 309.2 مليون سهم بقيمة 53.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.5 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 6.17%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.92%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.44%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والصناعة بنسبة 0.13%، 0.12%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.81%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والتأمين بنسبة 0.19%، 0.16%، على التوالي.