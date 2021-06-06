شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 15 قطاعًا بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأحد على رأسها مواد البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع 15 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، على رأسها مواد البناء بنسبة 6.07%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.76%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.53%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.4%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.37%، وصعد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.2%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.83%.

كما ارتفع قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.43%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.77%، يليه قطاعي الطاقة ولخدمات المساندة والعقارات بنسبة 0.69%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.52%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.44% ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.23%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والخدمات التعليمية بنسبة 0.2%، 0.15%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وخسر رأس المال السوقي 9.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 639.157 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 500 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 51.7 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.17% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.06%، والعرب على 7.76% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 14.45% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 85.54%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.2 مليون جنيه، 11.8 مليون جنيه، 19.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 8.3 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 23.6 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.67%، ليغلق عند مستوى 10122 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2237 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 12578 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 3944 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 2370 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 3304 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 1248 نقطة.

وصعدت أسهم 112 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 45 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.