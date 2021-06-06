«التحلية» ووزارة الموارد الطبيعية الصينية تطوران تكنولوجيا جديدة لتحلية مياه البحر

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ويشمل نطاق التعاون تطوير مشاريع تعمل بتقنية التناضح العكسي وتقنية التبخير بطريقة التأثير متعدد المراحل، إضافة لمشروعات خاصة بالتقنيات المستقبلية، وتوحيد مقاييس تقنيات التحلية.
وستؤدي حزمة المشاريع المشتركة في مجال صناعة وتقنيات التحلية لسد وتقليل الفجوة العالمية بسبب نقص المياه وندرة مصادرها الطبيعية بسبب تكلفة إنتاجها العالية، وحاجتها لقدرات ابتكارية وتقنية مستحدثة اقتصادية وصديقة للبيئة وذات قدرات إنتاجية أعلى تلبي الطلب المتزايد للمياه على المستوى العالمي بالتزامن مع تنامي عدد السكان والزيادة المهولة في السنوات الأخيرة.
وتأتي هذه الشراكة السعودية الصينية امتدادا لاستثمار «التحلية» في ريادتها العالمية كأكبر منتج للمياه المحلاة في العالم والأقل استهلاكا للطاقة في منظومتها الإنتاجية بإبرام شراكات دولية متعددة مع عدد من القطاعات والجهات ذات الصلة في كبرى دول العالم، ممثلة في أمريكا وفرنسا وروسيا وإسبانيا وألمانيا، استهدفت تحويل مخاطر وتحديات توطين التقنيات المتطورة.
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