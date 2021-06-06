شكرا لقرائتكم خبر ميناء الملك عبدالله ثاني أكثر موانئ الحاويات كفاءة بالعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق ميناء الملك عبدالله بالمدينة الاقتصادية برابغ المرتبة الثانية بين أكثر موانئ الحاويات كفاءة في العالم، وفقا لمؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2020، الذي نشره البنك الدولي بالتعاون مع شركة الدراسات العالمية IHS Markit.

ويعتمد التقرير، الأول من نوعه الذي يقيم الموانئ مقابل مقاييس مختلفة، على إجمالي الساعات التي تمضيها السفن في الموانئ في كل رحلة بحرية، مما يعد اعترافا بجودة البنية التحتية للميناء وكفاءته وإسهاماته في استراتيجية النمو السعودية، والأهمية المتزايدة للمملكة كمركز تجاري عالمي، بما يتوافق مع خططه وأهدافه الاستراتيجية، تجسيدا لشعار «إبحار نحو الرؤية'' الذي تم إطلاقه خلال التدشين الرسمي عام 2019.

وقال الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله جاي نيو، «فخورون بالأداء العالي والمستمر لميناء الملك عبدالله في مختلف التصنيفات والمؤشرات العالمية، مما يسلط الضوء على قدراتنا التشغيلية المتنامية، بالإضافة إلى صمودنا الاستثنائي وسط التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

مع كل إنجاز جديد على المستوى العالمي، نواصل الوفاء بالتزامنا برفع كفاءة قطاع الخدمات اللوجستية وقطاع التجاري في المملكة، وتحويلها إلى مركز عالمي رئيسي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وزيادة صادراتها غير النفطية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، علاوة على ذلك تؤكد إنجازات ميناء الملك عبدالله المستمرة نجاح نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث إننا شركاء مع أكثر من 17 جهة حكومية، بينما تتم عمليات إدارة وتشغيل الميناء بشكل كامل من قبل القطاع الخاص».

وسيطرت موانئ شرق آسيا على المراكز الأولى، وعلى رأسها يوكوهاما في اليابان، متقدما على ميناء الملك عبدالله بفارق بسيط، بينما احتل ميناء تشينتاو بالصين المركز الثالث. من جهة أخرى حل ميناء الجزيرة في إسبانيا الأعلى تصنيفا بين الموانئ الأوروبية، في المرتبة العاشرة، بينما جاء ميناء كولومبو في سريلانكا الأعلى تصنيفا في جنوب آسيا في المركز الـ17. وتصدر ميناء لاسارو كارديناس المكسيكي الأمريكتين في المرتبة 25، وجاء ميناء هاليفاكس في كندا وحيدا من أمريكا الشمالية ضمن أفضل 50 ميناء.

ومن خارج قائمة الـ50، أتى ميناء جيبوتي الأعلى تصنيفا على المستوى الأفريقي، حيث احتل المرتبة 61.

المراكز الأولى

