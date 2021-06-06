شكرا لقرائتكم خبر انتهاء مهلة تسجيل الأراضي البيضاء في المدينة وأبها والخميس 21 يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنتهي المهلة الممنوحة لملاك الأراضي البيضاء في المدينة المنورة وأبها وخميس مشيط بعد 15 يوما، حيث يجب عليهم تسجيلها في البرنامج قبل 21 يونيو الجاري تجنبا لفرض غرامات عليها.

وبحسب تغريدتين على الحساب الرسمي للبرنامج أمس فقد أعلن برنامج الأراضي البيضاء، عن قرب انتهاء المهلة النظامية لتسجيل الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق المستهدف في المدينة المنورة وحاضرة عسير، وذلك بعد مضي 6 أشهر على إعلان تطبيق المرحلة الأولى للرسوم في المدينة وحاضرة عسير في ديسمبر 2020.

ودعا البرنامج ملاك الأراضي البيضاء الخاضعة للنظام في المدينة المنورة وأبها وخميس مشيط بضرورة تسجيل أراضيهم في البوابة الالكترونية لرسوم الأراضي البيضاء idlelands.housing.gov.sa بحسب النطاق الجغرافي الذي تم الإعلان عنه مسبقا؛ قبل انتهاء المهلة في 21 يونيو 2021؛ تجنبا لفرض غرامة عدم التسجيل التي تصل إلى % 2.5 من قيمة الأرض، بالإضافة إلى فرض الرسوم على أراضيهم.

ويعمل البرنامج على تحقيق 3 أهداف رئيسة من تطبيق الرسوم على الراضي البيضاء هي زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

ووفقا لنتائج الدراسات التي أجراها فريق البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية، فإن تطبيق المرحلة الأولى لرسوم الأراضي البيضاء تشمل الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، في المدينة المنورة، وحاضرة عسير، والطائف، ومنطقة جازان، وتبوك، على أن يمتد لمدن أخرى في تطبيق الرسوم تشمل الأحساء، وحفر الباطن، والقصيم، وحائل، وغيرها من المدن التي سيعلن عن تفاصيل تطبيق الرسوم فيها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن برنامج الأراضي البيضاء يجري بمراجعة دورية لتطبيق الرسوم في المدن المستهدفة من البرنامج، وذلك لمتابعة مخرجات تطبيق النظام على الأراضي البيضاء وتقرير الانتقال إلى المرحلة التالية أو تعليق التطبيق أو تطبيق أكثر من مرحلة أو تجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.