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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مهرجان الجوف الدولي للزيتون في نسخته الرابعة عشرة يدشنه اليوم أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف، وتنظمه أمانة المنطقة وفق روزنامة المهرجانات السنوية التي تقام في المنطقة. وقال أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان «إن أمانة المنطقة ممثلة باللجان المنبثقة عن اللجنة العليا للمهرجان قد أتمت استعدادات المنطقة لانطلاقة مهرجان الجوف الدولي للزيتون، والذي سيحظى بتشريف أمير المنطقة وإطلاقه للنسخة الرابعة عشرة من المهرجان».



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