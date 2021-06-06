22.5 % تحسن في سرعة تحميل الإنترنت المتنقل في المملكة بالربع الأول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في المملكة خلال الربع الأول 2021، نحو 119.52 ميجابت في الثانية، بنسبة تحسن تقدر بـ 22.53%، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي؛ وذلك بحسب نتائج تقرير «مقياس» لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة.

وأشارت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تقرير «مقياس» الربعي أمس، إلى تصدر شركة «STC» لقائمة مقدمي خدمات الاتصالات في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل على مستوى التحميل، بتسجيل معدل متوسط سرعة يبلغ 130.84 ميجابت في الثانية، وجاءت شركة «زين» في المركز الثاني بمتوسط سرعة 102.27 ميجابت في الثانية، فيما حلت شركة موبايلي في المركز الثالث بمتوسط سرعة يصل إلى 99.29 ميجابت في الثانية.

فيما تصدرت شركة «سلام» قائمة مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة الإنترنت عبر الألياف الضوئية بسرعة تحميل تبلغ 113.33 ميجابت في الثانية، وجاءت شركة «موبايلي» في المركز الثاني بمتوسط سرعة 90.08 ميجابت في الثانية، فيما حلت شركة «زين» في المركز الثالث بمتوسط سرعة 89.85 ميجابت في الثانية.

وكشف تقرير «مقياس» عن تصدر شركة «STC» لقائمة أداء مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في مناطق: الرياض، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، ومكة المكرمة، والباحة، وجازان، ونجران، والمنطقة الشرقية. فيما تصدرت شركة «زين» أداء مقدمي الخدمات في منطقة المدينة المنورة، بينما سجلت شركة «موبايلي» أفضل أداء في منطقة عسير.

يذكر أن «هيئة الاتصالات» تعمل على تحفيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛ عبر عدد من الآليات من بينها رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

مؤشرات سرعة الإنترنت بالربع الأول 2021







متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل 119.52 ميجابت في الثانية



نسبة التحسن 22.53% مقارنة بالربع الرابع 2020



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