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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية اختتمت الورشة التدريبية بحضور أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة تركي بن طلال، ومشاركة قيادات منطقة عسير من القطاعات الحكومية، وذلك في مجال إدارة المشاريع والمرافق العامة، تفعيلا للشراكة الاستراتيجية التي تجمع هيئة تطوير عسير وإمارة عسير بالهيئة. وهدفت الورشة إلى تمكين الهيئة والإمارة ومنسوبيها من رفع مستوى البنية التحتية للمنطقة وتسريع وصول المشاريع إلى سكانها.



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