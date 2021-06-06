شكرا لقرائتكم خبر 82 % سعودة وظائف الصف الأول الإشرافية في شركات الاتصالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما حققت شركات الاتصالات في المملكة نسبة سعودة 100% لمنصب الرئيس التنفيذي، بلغت نسبة السعودة في الصف الأول للوظائف الإشرافية العليا 82%، وذلك بحسب التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1441 - 1442 (2020).

ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في توطين قطاع الاتصالات بالمملكة وتوفير الفرص الوظيفية النوعية للكفاءات السعودية، حيث ألزمت شركات الاتصالات ذات التراخيص الموحدة برفع نسبة السعودة العامة لجميع الوظائف، وسعودة الوظائف القيادية والتنفيذية فيها.

وفي إطار تحسين تجربة المستخدم، سعت الهيئة في 2020 إلى تطوير منظومة الشكاوى لتشمل زيادة كفاءة خدمات الشكاوى وتحديد طرق التحسين ومواطن المعالجة. ووفقا للتقرير، بلغ متوسط زمن المعالجة لشكاوى الاتصالات 4.33 أيام، ولشكاوى البريد 9.8 أيام.

ونفذت الهيئة 2500 جولة تفتيشية خلال العام الماضي بزيادة تجاوزت 400% مقارنة بـ2019، وذلك لمتابعة المرخصين وأسواق الاتصالات والبريد في مختلف المناطق، للتأكد من تطبيق الضوابط والقواعد الصادرة التي تنظم علاقة العميل مع الشركة والخدمات التي يستفيد منها.

وفي مجال متابعة عمليات الاحتيال والانتحال، أصدرت الهيئة خلال العام الماضي 392 مليون رسالة توعوية، وحجبت ما يزيد على 28 مليون مكالمة انتحالية.

وفيما يلي أبرز ما حققته الهيئة من منجزات ومؤشرات لقياس أدائها وأداء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، خلال 2020.

فتح النطاق العريض لشبكات الاتصالات الثابتة:

أطلقت الهيئة في 2020 اتفاقية فتح النطاق العريض لشبكات الاتصالات الثابتة، وذلك لإتاحة استخدام البنية التحتية للألياف البصرية التابعة لمختلف مقدمي الخدمة في جميع أنحاء المملكة، بغض النظر عن مالك البنية التحتية







توقيع 12 اتفاقية



دعم 3.5 ملايين منزل بالألياف الضوئية



تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات



إطلاق مبادرة نقاط الواي - فاي:





أطلقت الهيئة مبادرة نقاط الواي-فاي المجانية في عدد من الأماكن العامة في أنحاء المملكة، بالتعاون مع مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة



60 ألف نقطة واي فاي مجانية إضافية لضمان حق الوصول لجميع المستخدمين



نشر شبكات الجيل الخامس:





في 2020 احتلت المملكة المركز الأول عالميا في متوسط سرعة الإنترنت للجيل الخامس



51 محافظة متوفر فيها خدمة الجيل الخامس



12 ألف برج للجيل الخامس في المملكة



استضافة وإطلاق خدمة الشرائح المدمجة (eSIM) :





مكنت الهيئة مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات من الوصول إلى اتفاق تجاري وإطلاق خدمة الشرائح المدمجة في المملكة



تم تفعيل أكثر من 417 ألف شريحة مدمجة



المملكة أول دولة في الشرق الأوسط تطلق مركزا للشرائح المدمجة



إصدار الإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء:

تمكينا للتقنيات الحديثة والابتكار في المملكة؛ أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء، الذي يعد وثيقة تنظيمية تتضمن متطلبات تقديم الخدمات







إنترنت الأشياء بحلول 2030



عدد أجهزة انترنت الأشياء سيتجاوز 97 مليار جهاز بالعالم



كل شخص سيمتلك أكثر من 15 جهاز إنترنت أشياء



تعزيز تنظيمات المشاركة في أبراج الاتصالات المتنقلة:





تسعى الهيئة إلى تعزيز البيئة التنظيمية لأبراج الاتصالات المتنقلة، من خلال رفع نسبة المشاركة فيها من قبل مقدمي الخدمة عن طريق الاندماجات في ملكية الأبراج في المملكة



40% نسبة الأبراج الداعمة للمشاركة من إجمالي الأبراج



إطلاق الإطار التنظيمي للأمن السيبراني لمقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد:

أصدرت الهيئة الإطار التنظيمي للأمن السيبراني لمقدمي الخدمة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، والذي يحتوي على مجموعة شاملة من متطلبات وضوابط الأمن السيبراني، ويوفر متطلبات لتحسين نضج الأمن السيبراني في القطاع لدى مقدمي الخدمة

إطلاق الإصدار التنظيمي المحدث للحوسبة السحابية:

أطلقت الهيئة الإصدار المحدث للإطار التنظيمي للحوسبة السحابية، وذلك بعد دراسة وتقييم المستجدات في سوق خدمات الحوسبة السحابية في المملكة

أبرز مزايا الإطار التنظيمي المحدث:





تحفيز الاستثمار في الحوسبة الحسابية



تمكين أكبر لمقدمي الحوسبة الحسابية



تحديث اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات:

حدثت الهيئة اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات انطلاقا من دورها في تنظيم قطاع الاتصالات، بما يكفل حماية الصالح العام ومصالح المستخدمين ويحقق أهداف تنظيم قطاع الاتصالات

الأهداف





تعزيز الشفافية والوضوح



حماية مصالح المستخدمين



مواكبة مستجدات القطاع



حماية مصالح المستثمرين ومقدمي الخدمة



جهود الهيئة في توطين قطاع الاتصالات:

أصدرت الهيئة قرارات تلزم شركات الاتصالات الحاصلة على التراخيص الموحدة برفع نسبة السعودة العامة لجميع الوظائف، وسعودة الوظائف القيادية والتنفيذية فيها







%100 نسبة سعودة منصب الرئيس التنفيذي



%88 نسبة السعودة العامة لجميع الوظائف



%82 نسبة السعودة في الصف الأول للوظائف الإشرافية العليا



حماية المستخدمين وتعزيز الشفافية

منظومة الشكاوى:

في إطار تحسين تجربة المستخدم في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، سعت الهيئة في 2020 إلى تطوير منظومة الشكاوى لتشمل زيادة كفاءة خدمات الشكاوى وتحديد طرق التحسين ومواطن المعالجة.

شكاوى الاتصالات







4.33 أيام متوسط زمن المعالجة.







9.8 أيام متوسط زمن المعالجة



منظومة التفتيش:

شكاوى البريد

نفذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 2500 جولة تفتيشية على المرخصين وأسواق الاتصالات والبريد في مختلف مناطق المملكة، لرصد مخالفات أي من أنظمة الهيئة وقراراتها، والعمل على ضبطها، ومن خلال تلك الزيارات يتم التأكد من تطبيق الضوابط والقواعد الصادرة بقرارات الهيئة، التي تنظم علاقة العميل مع الشركة والخدمات التي يستفيدها، كما يتم التأكد من إطلاع العملاء على الخدمات قبل الاشتراك فيها.







2500 جولة تفتيشية



%407 نسبة الزيادة مقارنة بـ2019



الإشراف على آليات وإجراءات ضد عمليات الاحتيال والانتحال:





28 مليون مكالمة انتحالية محجوبة



392 مليون رسالة توعوية



246 ألف رقم تم تعليقها



إصدار الوثيقة المحدثة لتنظيمات حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وشروط تقديم الخدمة:

الأهداف: