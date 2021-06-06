شكرا لقرائتكم خبر عن ما السلع التى ارتفعت أسعارها والأخرى المنخفضة وفقا لتقرير الغرف التجارية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اتحاد الغرف التجارية أنه لا صحة لارتفاع أسعار 90 سلعة بالسوق المحلى وأن عدد من السلع التى ارتفع الطلب العالمى عليها هى التى شهدت ارتفاعا فقط.

ماهى السلع التى تحركت أسعارها ارتفاعا وفقا لتقرير الغرف التجارية؟

المواد الخام كالخشب والحديد، بعض المعادن، والزيوت نتيجة لارتفاع الطلب بالأسواق العالمية وكذلك قيام بعض الدول الأوروبية بتخفيف القيود المفروضة على حركة التجارة مع تراجع معدلات الاصابة بفيروس كورونا وزيادة أعداد متلقى اللقاح المضاد للفيروس.

ما أبرز السلع المنخفضة؟

رصد التقرير تراجع أسعار الدواجن والأسماك والألبان والخضر الطازجة خلال الشهر الماضى بنسب تتراوح من 10 إلى 15% مقارنة بالشهر السابق له.

ماذا عن أسعار اللحوم؟

رصد أن أسعار اللحوم الحمراء شهدا استقرارا نسبى بكافة المحافظات عند مستوها الشهري.

هل رصد التقرير أسعار السلع الخدمية والأجهزة الكهربائية؟

أكد التقرير أن أسعار الملابس الجاهزة والأحذية، وكذلك أغلب الخدمات (ايجارات الشقق - خدمات تعليمية - مستشفيات) شهدت استقرار فى الأسعار، بالإضافة إلى استقرار أسعار وسائل النقل بالرغم من الزيادة الطفيفة فى أسعار البنزين، فيما شهدت أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفاعات طفيفة نتيجة لارتفاع أسعار الخامات المكونة لها.