شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرقابة المالية تعتمد لائحة صندوق الزمالة للعاملين بوزارة الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 483 لسنة 2021، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق الزمالة والخدمات الاجتماعية للعاملين بوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية. ونصت المادة الأولى من القرار رقم 125 لسنة 2021، والمنشور اليوم بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 125 الصادر اليوم الأحد، على أن تضاف فقرة جديدة (د) للبند (4) من المادة (8) من الباب الثالث (المزايا) نصها كالتالي: مادة (8) تصرف المزايا التأمينية التالية فى حالات انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية، الوفاة، العجز الكلى المستديم، المزايا الإضافية: يؤدى الصندوق للعضو المنضم حتى 31 ديسمبر عام 2019 ميزة إضافية بواقع (10%) من قيمة الميزة المستحقة بالبندين (2، 3) بذات المادة، ويسرى هذا التعديل وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماع السالف الإشارة إليه.









يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 756 صندوقًا فى نهاية عام 2020، بلغ العامل منها 686 صندوقًا بالإضافة إلى 70 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 9.7 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وتقدر قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2020 قيمة 83.4 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 10% مقارنة بالعام السابق.