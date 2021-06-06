شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي السعودي: صافي الدخل بقطاع التأمين ارتفع 23% بالربع الأول 2021 مدفوعًا بارتفاع دخل الاستثمار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر البنك المركزي السعودي التقرير ربع السنوي عن أداء قطاع التأمين خلال الربع الأول من العام الجاري 2021م، والذي يُبرز النتائج المتعلقة بهذا الربع ومقارنتها مع أداء القطاع في الربع المماثل من العام السابق. وتأتي هذه الخطوة، كجزء من التزام البنك المركزي بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية.

وبحسب التقرير، الذي اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه، فقد شهد قطاع التأمين عدداً من التطورات الإيجابية خلال الربع الأول من عام 2021م، حيث ارتفع صافي الدخل للقطاع بنسبة 23% مدفوعًا بارتفاع دخل الاستثمار بنسبة 54.8% من 180 مليوناً في الربع الأول من العام السابق إلى 279 مليوناً خلال الربع الأول من العام الحالي.

بينما بلغت الأقساط المكتتب بها 12.8 مليار ريال بارتفاع طفيف عن نفس الربع من العام الماضي يقدر ب 0.4%، كما ارتفع إجمالي الأقساط المكتتب بها لتأمين الممتلكات وتأمين الحماية والادخار بنسبة 11% و26% على التوالي.

كما أشار التقرير إلى تحسن هامش الملاءة المالية للقطاع حيث بلغ 180%، إضافة إلى ارتفاع معدل الاحتفاظ، وانخفاض معدل الخسائر لتأمين المركبات.