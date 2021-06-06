شكرا لقرائتكم خبر عن الإنفاق على المطاعم في الإمارات يستعيد مستويات ما قبل الإغلاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أظهرت بيانات «نتورك إنترناشيونال»، ارتفاعاً ملحوظاً في إنفاق المستهلكين في المطاعم في دولة الإمارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، بمعدلات تضاهي الأرقام المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الشركة التي تعد أكبر مستحوذ تجاري في دولة الإمارات أن إجمالي الإنفاق على تناول الطعام في المطاعم شهد تراجعاً طفيفاً بنسبة 1% خلال الربع الأول من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 قبيل الإعلان عن الإغلاق الشامل لاحتواء جائحة «كوفيد ـ 19».

وسجلت فئة الوجبات السريعة بما فيها مطاعم الوجبات السريعة، ومأكولات الشارع وشاحنات الأطعمة والمخابز، أعلى مستويات النمو في المعاملات عبر نقاط البيع في المطاعم خلال الربع الأول 2021، بزيادة نسبتها 20% تقريباً، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتزامناً مع مواصلة عملها بالبروتوكولات الصارمة وخضوعها لعمليات التفتيش المنتظمة ضماناً للامتثال، شهدت مستويات الإنفاق في المقاهي نمواً متوسطاً من خانة واحدة خلال الربع الأول 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد المأكولات المفضلة، سجلت فئة الأطعمة والمشروبات في المقاهي أعلى مستويات الانتعاش، تلتها المأكولات الأوروبية والشرق الأوسطية.

ومن جهة أخرى، كانت فئة المأكولات «الشرق أوسطية» هي الوحيدة التي سجلت نمواً ملحوظاً في الإنفاق خلال الربع الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وحققت نمواً منخفضاً من خانة واحدة.

وفي ضوء الجائحة المتواصلة، أسهم القبول المتنامي للمدفوعات الرقمية واللاتلامسية، بما فيها خيارات الدفع «ضمن التطبيق» حتى لدى تناول الطعام في المطاعم، في مساعدة المطاعم على مواكبة سلوكيات الدفع المتغيرة وطمأنة العملاء وضمان تجربة أكثر أماناً. وخلال الربعين الماضيين على وجه التحديد، نجح القطاع في العودة من حالة الهبوط الحاد الناجمة عن تفشي الفيروس، ليواصل التعافي بتفاؤل متوسط في ضوء إقبال المزيد من العملاء على اختيار المعاملات اللاتلامسية.

وتزامناً مع الحاجة الملحة التي فرضتها الجائحة للتحول نحو المعاملات غير النقدية، واصلت «نتورك إنترناشيونال» سعيها لتمكين مزيد من الشركات من مواكبة مشهد المدفوعات المتغير باستمرار.

وقال إيان جيجنز، رئيس قسم الخدمات الاستشارية والمعلومات في «نتورك إنترناشيونال»: «ينطوي فهم أنماط الإنفاق على أهمية بالغة بالنسبة للشركات الراغبة في تعزيز قدرتها على تلبية التغيرات في تفضيلات العملاء، وهنا يأتي دور الرؤى الموسعة التي نوفرها حول المدفوعات لمساعدة قطاع المطاعم والموردين ذوي الصلة بالقطاع، على رصد الفرص الجديدة واتخاذ القرارات الأكثر ذكاء».