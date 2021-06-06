شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات مهمة يجب مراعاتها عند تأسيس شركة في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تتمتّع الإمارات العربية المتحدة باقتصاد حرّ ومفتوح، ما يجعلها أحد أبرز مراكز الاستقطاب لرواد الأعمال والمستثمرين لتأسيس شركاتهم. لقد بذلت دولة الإمارات قصارى جهدها لتوفير بيئة أعمال تُعتبر من بين الأفضل في العالم، عبر تشجيع الإصلاحات ووضع قوانين هامة لضمان حماية المستثمر. وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ أحدث قوانين الاستثمار الأجنبي المباشر التي صدرت في الإمارات تسمح للأجانب بامتلاك شركات بنسبة 100%، ما يقلّل من الحاجة إلى شريك محلّي، الذي كان في السابق شرطاً إلزامياً.

وفقاً لتصنيف البنك الدولي، احتلّت الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة من ناحية تسهيل تأسيس الشركات، حيث يمكن تسجيل أي شركة في غضون دقائق مقابل رسوم بسيطة، وإجراءات سلسة لاستخراج رخص البناء، ناهيك عن حماية معزّزة للمستثمر وتداولات تجارية ميسّرة عبر الحدود عن طريق رقمنة كاملة للعملية.

علاوةً على ذلك، تمتلك الإمارات موقعًا إستراتيجيًا يشكّل همزة الوصل بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأقصى ما يجعل منها ملتقى العالم. كما تربط الإمارات علاقات ثنائية وطيدة مع كافة الدول المجاورة وتتمتّع باستقرار سياسي يتيح للنشاطات التجارية النموّ والازدهار.. في هذا الإطار، تكشف كريتف زون المتخصصة في تأسيس الشركات، عن 5 خطوات مهمّة يجب مراعاتها عند تأسيس شركة في الإمارات.

1. نوع النشاط التجاري

يُعدّ اختيار نوع النشاط الخطوة الأولى والأهمّ. إذ يمكن لذلك أن يحدد الموقع الذي سيختاره رجل الأعمال لتأسيس الشركة والرخصة التي سيحتاج إليها. على سبيل المثال، تسمح بعض المناطق الحرّة بتأسيس فئات معيّنة فقط من النشاطات التجارية مثل الإعلام أو الطب أو النقل. وإذا وضعنا القيود المفروضة جانباً، فإنّه من المنطقي أن تؤسس الشركة بالقرب من الشركات العاملة في نفس المجال. تُقدّم دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لائحة تضمّ آلاف النشاطات التي يمكنك الاختيار من بينها. كما يمكن اختيار أكثر من نشاط تجاري واحد.

2. رخصة الشركة

تتوفّر العديد من الرُخص في الإمارات. ويمكن تحديد الرخصة المناسبة وفقاً للنشاطات التجارية التي يتم اختيارها. إذا كانت النشاطات التجارية تندرج في فئة الصناعة أو التصنيع، فسيحتاج ذلك إلى رخصة صناعية. أمّا إذا كان النشاط في القطاع التجاري، أي بيع البضائع وشراؤها، فسيحتاج ذلك إلى رخصة تجارية، وينطبق ذلك على باقي النشاطات.

3. اسم الشركة

يُعدّ اختيار اسم الشركة خطوة مهمة للغاية في تأسيس شركة بدولة الإمارات، وهناك بعض الأمور التي يجب مراعاتها عند اتخاذ هذا القرار في دبي على وجه التحديد. من المهمّ اختيار اسم شركة لا يتطابق مع اسم أي شركة أخرى في دبي. لا يتمّ قبول أي اسم شركة يتطابق مع اسم شركة قائمة. بعد الموافقة على الاسم، يجب تسجيل الشركة لدى دائرة التنمية الاقتصادية. تستغرق هذه العملية عموماً ثلاثة أيام وسيحصل صاحب الشركة على رخصة سارية لفترة ستة أشهر.

4. المنطقة الحرة أو داخل دبي

هناك نوعان شائعان من الشركات في الإمارات هما الشركات داخل الإمارة وشركات المنطقة الحرة. يتمتّع كلاهما بالعديد من المزايا. إذ تقدم المناطق الحرّة مزايا مثل التأسيس السريع والسهل، والاستفادة من الدعم المستمر للأعمال والإعفاءات المالية مثل الإعفاء الضريبي على الدخل الشخصي ودخل الشركات وملكية الشركة بنسبة 100%، وإمكانية تحويل نسبة 100% من رأس المال والأرباح إلى الوطن، وغياب القيود المفروضة على العملة، والإعفاء الكامل على ضريبة الاستيراد والتصدير. وفي المقابل، يمكن للشركات داخل دبي مزاولة نشاطاتها التجارية مباشرة في سوق الإمارات وإبرام عقود حكومية. وإلى جانب ذلك، إذا تم تأسيس الشركة داخل دبي فسيحصل صاحب الرخصة على حرية توسيع الأعمال وافتتاح فروع أخرى في دبي وفي جميع أرجاء الإمارات.

5. تقديم طلب الرخصة

يُعدّ التقدّم بطلب الحصول على رخصة الخطوة الأهمّ في مسار تأسيس الشركة. يمكن لشركة متخصصة في مجال تأسيس الشركات تقديم الطلب ومتابعته بالنيابة عن صاحب الرخصة، سواء كان ذلك في دائرة التنمية الاقتصادية المختصّة أو السلطة الإدارية للمنطقة الحرة التي يتم اختيارها. وسواء تم تقديم الطلب مباشرة من صاحب الرخصة أو من خلال وكيل تأسيس الشركات، يُطلب تقديم بعض التفاصيل والوثائق الأساسية، بما في ذلك:

· استمارة طلب مكتملة

· نسخة من جواز السفر للمالك أو المالكين المقترحين

· صورتان شخصيتان ملونتان بحجم صور جواز السفر