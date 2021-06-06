شكرا لقرائتكم خبر عن الموجودات الأجنبية للبنوك الوطنية تتفوق على مطلوباتها بـ 86.5 مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفوقت الموجودات الأجنبية للبنوك الوطنية، على مطلوباتها من الفئة ذاتها من الموجودات بمقدار 86.5 مليار درهم، خلال شهر أبريل من عام 2021، الأمر الذي يعكس الملاءة المالية الكبيرة التي تتمتع بها البنوك الإماراتية التي باتت تصنف بكونها الأولى في منطقة الخليج والشرق الأوسط، من قبل العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة بعمليات التصنيف.

وتظهر أحدث الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن الإجمالي التراكمي لقيمة الموجودات الأجنبية للبنوك الوطنية، وصل إلى 712.56 مليار درهم تقريبا مع نهاية شهر أبريل الماضي، في حين وصلت قيمة مطلوباتها الأجنبية 626 مليار درهم تقريباً في الشهر ذاته.

وكانت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيفات الائتمانية، أعلنت في بداية عام 2021، منح تصنيفات ائتمانية عالية المستوى لـ 4 بنوك إماراتية على المديين الطويل والقصير. وشملت قائمة البنوك: بنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك دبي الإسلامي مع نظرة مستقبلية مستقرة لجميع هذه البنوك

ويعد التصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية عبارة عن درجة تظهر مدى قدرة دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها، وتتم عملية التصنيف بناء على معايير اقتصادية ومحاسبية أهمها الربحية ثم الموجودات أو الأصول والتدفقات المالية.

وتشكل الموجودات الأجنبية للبنوك الوطنية نحو 84 % من إجمالي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي في دولة الإمارات البالغ قيمتها 847.920 مليار درهم في نهاية شهر أبريل من عام 2021، وذلك حسب إحصائيات المصرف المركزي.

أما على مستوى المطلوبات الأجنبية للبنوك الوطنية، فقد شكلت نحو 86% من إجمالي المطلوبات الأجنبية للجهاز المصرفي، والتي بلغت قيمتها 727 مليار درهم تقريباً خلال فترة الرصد ذاتها. (وام)