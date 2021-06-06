شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس ضاحية الخالدية يختتم حملة تحديث بيانات الملاك للأهالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أشاد مجلس ضاحية الخالدية بالشارقة، بنجاح الحملة التي أطلقتها دائرة التسجيل العقاري، بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، لدعوة الملاك إلى تحديث بياناتهم.

يأتي ذلك بعد أن أسهم مجلس ضاحية الخالدية في حث الأهالي - من قبل رئيس المجلس- على التوافد إلى مقر المجلس والعمل على تحديث بيانات أملاكهم في الفترة من الرابع وحتى العاشر من شهر إبريل الماضي، وذلك في إطار المساحة الزمنية العامة المخصصة للحملة.

وأكد خلفان سعيد المري، رئيس مجلس ضاحية الخالدية، حرص المجلس على التعاون مع دائرة التسجيل العقاري لتعزيز التعاون المشترك لتشجيع الأهالي على تحديث بياناتهم، خصوصاً في ظل وجود بيانات قديمة لم يجر تحديثها منذ زمن طويل والعمل بمقتضى التعاون على متابعة تحديث بيانات أهالي الضاحية من ملاك العقارات.

وقام المجلس بتوفير مكتب مجهز لدائرة التسجيل العقاري واستقبال الملاك من أهالي الضاحية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في المجلس وبالتعاون بين دائرة التسجيل والمجلس، وبمتابعة مباشرة من رئيس المجلس في مقر المجلس لتيسير إجراءات التحديث.

ودعا المري أهالي الضاحية من الذين لم يحدثوا بياناتهم إلى التوجه لمقر دائرة التسجيل العقاري لتحديث بياناتهم، وأخذ المستندات المطلوبة، وهي أصل سندات الملكية والخارطة، وأصل بطاقة الهوية، إلى أن يتم خلال الأيام المقبلة توفير خدمة تحديث البيانات إلكترونياً عن طريق موقع الدائرة.