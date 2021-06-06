شكرا لقرائتكم خبر عن زهرة الخرجي تبدأ تصوير «حبي الباهر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الفنانة زهرة الخرجي مشاركتها في مسلسل جديد بعنوان «حبي الباهر». وأكدت في منشور عبر حساباتها في مختلف مواقع التواصل، مواصلتها تصوير أحداث المسلسل الذي يشارك في بطولته الفنانون: جاسم النبهان، وإبراهيم الحربي، وفوز الشطي، وحمد أشكناني، وغيرهم من نجوم الخليج، وهو من تأليف علياء الكاظمي ومن إخراج خالد جمال.

ويعتبر العمل درامياً اجتماعياً يناقش مجموعة من القضايا المتنوعة التي تلامس عدداً من الشرائح والأشخاص بصورة عامة، ومن بين هذه القضايا، قضية الاختلاف الطبقي، إلى جانب مسحة كوميدية خفيفة تتخلل الأحداث، وقد أعلن مخرج المسلسل مؤخراً أن المسلسل أشبه بمسلسلين.