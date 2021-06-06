شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يهزم كومان في الجولف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تفوق الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز على زميله السابق في برشلونة الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الحالي في الجولف.

وأظهر جوارديولا وابنه ماريوس (18 عاماً) مهارات في الرياضة التي يمارسها الإسباني كثيراً ليتفوق على كومان وابنه رونالد جونيور. وأثبت جوارديولا نجاحه على العشب الأخضر، كما أثبته على أرضية الملعب هذا الموسم الذي حصد فيه كأس الرابطة و«البريميرليج» فيما أثبت كومان قصور همته إذ هزم أمام زميله ومدرب برشلونة السابق كما اكتفى بكأس الملك هذا الموسم مع الفريق الكتالوني.

ونجا كومان مؤخراً من مراجعة معقدة لأدائه من قبل إدارة برشلونة التي طالبته بأسلوب هجومي الموسم المقبل وإمكانية إقالته سريعاً في حال تراجع النتائج.

ولعب جوارديولا وكومان 5 مواسم في البارسا كجزء من فريق المدرب يوهان كرويف الفائز بلقب أوروبا و4 ألقاب ليجا.