شكرا لقرائتكم خبر عن «أكاديمية الفجيرة للفنون» تطلق مبادرة لدعم الموهوبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة مبادرة بطاقة «فنان» الخاصة بالفنانين الإماراتيين الموهوبين في المجالات الفنية المتنوعة، وتوفير منصة تدعمهم، وتنشر أعمالهم عن طريق التشجيع والتحفيز ورفع مستوى الكفاءة لديهم التي تعزز هويتهم الوطنية.

وتستهدف المبادرة التي تم الإعلان عنها بتوجيهات من سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، جميع الإماراتيين الموهوبين فنياً من الجنسين، بعمر 16 عاماً وما فوق من داخل الدولة؛ وذلك في الفنون البصرية والمسرحية والموسيقى والباليه والغناء.

وأكد علي عبيد الحفيتي مدير عام الأكاديمية، أن البطاقة تحظى بدعم كبير من سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، النابع من حرص سموّه على خلق بيئة محفزة للدعم المهني للفنانين الإماراتيين، وتقديم المشورة الفنية الدائمة لهم من قبل نخبة من المتخصصين في الأكاديمية.

وأوضح: إن البطاقة تتضمن مجموعة من الامتيازات، توفرها الأكاديمية لحامليها من خلال تبنيهم وإطلاعهم على المشهد الفني محلياً وإقليمياً ودولياً إلى جانب إتاحة الفرص للفنانين الإماراتيين الموهوبين لتطوير شبكة علاقاتهم، وتبادل الخبرات مع الفنانين داخل الدولة وخارجها.

وأضاف الحفيتي: إن الأكاديمية تعمل على مواصلة دعم هذه المواهب الوطنية، وتقديم المساعدة لحاملي بطاقة فنان للمشاركة في الفعاليات والمسابقات والمؤتمرات الفنية المحلية والعالمية التي تنظمها الأكاديمية، إضافة إلى إفساح المجال لهم لعرض إبداعاتهم، ضمن قاعات ومسرح الأكاديمية وتأمين فرص إعداد المعارض الفردية والجماعية في الإمارات والخارج، إضافة إلى تخصيص مساحة إعلانية لإنتاجهم الفني على مواقع التواصل الاجتماعي في الأكاديمية. (وام)