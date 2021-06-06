شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر الإماراتي» تطلق نظاماً جديداً للتبرع في الأماكن والمرافق العامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:آية الديب

استحدثت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي نظاماً جديداً للتبرع في الأماكن والمرافق العامة، سعياً لمواكبة التطورات التكنولوجية المختلفة وتسهيلاً للتواصل والدعم بين المحسنين المتبرعين والمحتاجين.

وأشارت الهيئة إلى أن النظام المستحدث يتضمن حصالة ذكية توفرها الهيئة في مختلف الأماكن لاستقطاب مزيد من المحسنين، موضحة أن المتبرع يمكنه التبرع من خلال الاتصال بين الحصالة وهاتفه عبر اتصال المدى القريب «nfc» الموجود أعلى الحصالة أو مسح رمز QR الموجود على الحصالة بواسطة كاميرا الهاتف الخاص به.

وبينت الهيئة أنه بعد مسح المحسن للرمز سينتقل هاتفه تلقائياً لصفحة التبرع لاختيار نوع التبرع وتحديد المبلغ الذي يرغب التبرع به ثم اختيار الطريقة التي سيتبرع بها سواء عبر البطاقات البنكية أو من خلال رسائل نصية أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة أو عبر تطبيق «الواتس آب».

وأكدت الهيئة أنها توفر قنوات متنوعة للمحسنين للمساهمة معها في مختلف مشروعاتها وبرامجها الإنسانية، سعياً لتعزيز العطاء وروح التضامن الإنساني، وذلك عبر مندوبيها المنتشرين في 170 موقعاً على مستوى الدولة، وعبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، فضلاً عن إمكانية التبرع من خلال رقمها على تطبيق «الواتس آب» والرسائل النصية، والإيداعات البنكية، وصناديق التبرع النقدية.