شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد: التخطيط تعلن تمويل 433 مشروعا فى المنوفية بـ3.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 6-6-2021 أخبار الاقتصاد المصرى، من أبرزها ما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 433 مشروع تنموي بتكلفة استثمارية 3.8 مليار جنيه في المنوفية.

وزارة التخطيط: 3.8 مليار جنيه تكلفة 433 مشروعًا فى المنوفية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العدد العاشر من تقرير "مُتابعة المواطن في المحافظات" خلال عامي (18/2019- 19/2020) لمحافظة المنوفية، والذي يتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال ذات الفترة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 433 مشروع تنموي بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 3.8 مليار جنيه في 6 قطاعات هى التعليم، والإسكان، والنقل، والري، والكهرباء، والتنمية المحلية.

وأشار تقرير وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات في قطاع الموارد المائية والري، بتكلفة 21.6 مليون جنيه، منها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى لمنطقة بركة السبع الثالثة، وتطوير شبكات الري على ترعة العطف (المرحلة الرابعة)، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمنطقة (زنارة الثانية ب)، وذلك فيما يتعلق بجهود الدولة المبذولة لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة: "القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة".

المالية تضيف المطاعم ومحال توصيل الطلبات عبر مواقعها الألكترونية للمادة الأولى من قانون القيمة المضافة

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار وزير المالية الخاص بإضافة المطاعم والمحال التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية إلى الفقرة الثانية من المادة الأولى لقانون القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2017.

وقالت الجريدة الرسمية في المادة الثانية أن يعمل بهذا القرار في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

وزير الإسكان يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، الوحدات السكنية الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، محور محدودى الدخل، بمدينة حدائق العاصمة، وكذا تفقد الوحدات السكنية التي تم ويجري تنفيذها، بمدينة بدر، بمشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتفقد وزير الإسكان، ومرافقوه، إحدى الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تشطيبها بمشروع سكن لكل المصريين (محور محدودى الدخل) بمدينة حدائق العاصمة، واستمع إلى شرح للموقف التنفيذي للمشروع، حيث أوضح المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، أنه جار تنفيذ 29450 وحدة سكنية، بنسبة إنجاز 85 ٪، كما يجرى تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، وهى (3 مدارس - 3 ملاعب - 10 أسواق تجارية - مخبزان - مركزا شباب - 3 مراكز طبية - 4 حضانات).

رانيا المشاط تبحث مع نائب وزير التجارة بتشيلى تعزيز التعاون الاقتصادي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، رودريجو يانيز، نائب وزير التجارة بدولة تشيلي، لبحث علاقات التعاون الاقتصادي الثنائية، وتفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك في إطار اللقاءات الثنائية التي عقدتها وزيرة التعاون الدولي، ضمن منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي 2021، الذي اختتم أعماله أمس، لبحث العلاقات المتبادلة بين مصر وشركائها.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع نائب وزير التجارة بدولة تشيلي، العلاقات بين البلدين، ومجالات الاهتمام المشترك لاسيما على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمناطق الاقتصادية، بالإضافة إلى تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في دورتها الأولى، والاستعدادات الفنية للجنة للوقوف على نقاط التعاون بين الجانبين، وهو ما رحب به نائب وزير التجارة بدولة التشيلي.

وزير المالية: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد

-مزايا جديدة للممولين والمكلفين.. تُحدد حقوقهم وتُسهم فى تيسير الإجراءات

-السماح للممول بالاطلاع على الملف الضريبى وهوية مأمور الضبطية القضائية.. وحضور الفحص الميدانى

-السماح بالتصالح فى مخالفات عدم الإخطار خلال الموعد القانونى أو عدم التسجيل على المدونة الإلكترونية أو التأخير فى تقديم الإقرارات الضريبية

-الاعتداد بالإخطارات الضريبية عبر البوابة الإلكترونية.. وقبول البيانات والمعلومات بأى لغة

-الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الضريبية والفنية الخاصة بالممولين والمكلفين

-الرد إلكترونيًا على أى استفسارات للممولين تتعلق بأحكام القانون أو الموقف الضريبى

-احتساب العائد على الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى

-الحصول على قرار مُسبق من الإدارة الضريبية لأى معاملة غير محددة بالقانون وليس لها قواعد ضريبية مُسبقة

-احتساب عائد على الضريبة المسددة بالخطأ بسعر الائتمان والخصم مضافًا إليه 2٪ فى حالة عدم الرد على طلب الاسترداد خلال 45 يومًا