شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "مدينة المعرفة" تعتمد البيانات المالية لعام 2020 في 27 يونيو الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة مدينة المعرفة الإقتصادية، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، يوم الأحد الموافق 27 يونيو الجاري، وذلك للتصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الجمعية ستصوت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

هذا وستبحث الجمعية تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021 والربع الأول من العام المالي 2022 وتحديد أتعابه.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 5.3 مليون ريال خلال الربع الأول من 2020، مقابل أرباح بلغت 19.6 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى انخفاض الإیرادات خلال الربع الحالي.

وتراجعت المبيعات إلى 24.9 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 82.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.