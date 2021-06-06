شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء حذر يطغى على الأسهم في مستهل تعاملات الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغرسيطر الحذر والهدوء عموماً على تحركات الأسهم المحلية في مستهل تعاملات الأسبوع، وسط حركة متواضعة من حيث الشراء والبيع للمستثمرين الأجانب والمحافظ الاستثمارية، ليرتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.26% بينما استقر مؤشر سوق دبي عند مستوى 2820.7 نقطة.وعلى الرغم من هذه الحركة المتواضعة، إلا أن المستثمرين الأجانب كسروا هذا الهدوء ليتجهوا نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار بلغ نحو 39 مليون درهم محصلة شراء بينما اتجهوا نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار لم يتجاوز 8.5 مليون درهم محصلة بيع.وهيمن سهم «العالمية القابضة» على سيولة الأسواق مع استحواذه على نصفها تقريباً (48.84)، وكذلك على 55% من سيولة سوق العاصمة فقط بما يعادل 683.78 مليون درهم.واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 1.4 مليار درهم، منها 1.25 مليار درهم في سوق أبوظبي و156.3 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 216.8 مليون سهم توزعت بواقع 91.58 مليون سهم في دبي و125.3 مليون سهم في أبوظبي.وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 23 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 3937 صفقة.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.26% عند مستوى 6623.4 نقطة مع ارتفاع أسهم شركات الاستثمار والعقار والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة والسلع والخدمات.

وارتفع قطاع العقار 1.83% مع ارتفاع «الدار» 1.9% و«رأس الخيمة العقارية» 0.55%. كما زاد قطاع الاتصالات 0.74% بفعل ارتفاع سهم «اتصالات بالنسبة ذاتها.

وزاد قطاع الاستثمار 0.4% مع ارتفاع العالمية القابضة 0.26% والواحة كابيتال 3% رغم تراجع إشراق 0.3%.

وصعد قطاع الطاقة 0.13% مدعوماً بصعود أدنوك للتوزيع 0.7% مقابل تراجع طاقة 0.74%. ودانة غاز 0.74%.

وفي المقابل، انخفض قطاع البنوك 0.2% مع انخفاض أبوظبي الأول 0.35% وأبوظبي الإسلامي 0.73% بينما صعد «أبوظبي التجاري» 1%.

سوق دبي

تراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.1% عند مستوى 2820.7 نقطة مع تراجع أسهم شركات العقار والبنوك والسلع.

وانخفض قطاع العقار 0.86% نتيجة انخفاض «داماك» 8.57% و«إعمار للتطوير» 2.42% و«الاتحاد العقارية» 0.71% مقابل ارتفاع «إعمار العقارية» 0.24% و«ديار» 0.3% و«إعمار مولز» 1%.

وعلى العكس، ارتفع قطاع الاستثمار 0.67% مع ارتفاع «دبي المالي» 2.67% و«شعاع كابيتال» 1.6% مع استقرار «دبي للاستثمار» عند إغلاقه السابق.

كما ارتفع قطاع النقل 0.87% نتيجة ارتفاع «أرامكس» 1.72% مع استقرار «العربية للطيران» وانخفاض «الخليج للملاحة» 2.5%.

توجه السيولة

وتصدر «العالمية القابضة» التداولات في سوق أبوظبي بقيمة 683.78 مليون درهم مغلقاً عند 96.2 درهم، تلاه «الدار العقارية» بسيولة بقيمة 198.65 مليون درهم ليغلق عند 3.75 درهم، ثم «أبوظبي الأول» باستقطابه 164 مليون درهم وأقفل عند 16.86 درهم، بينما اجتذب «أدنوك للتوزيع» 54 مليون درهم مغلقاً عند 4.35 درهم.

وفي سوق دبي، تزعم التداولات «دبي الإسلامي» بـ40.4 مليون درهم ليغلق عند 4.92 درهم، وجاء ثانياً سهم «إعمار العقارية» بتداولات قدرها 39.2 مليون درهم وأقفل عند 4.05 درهم، ثم «داماك» بـ18.5 مليون درهم وأقفل عند 1.28 درهم، وجاء رابعاً «دبي المالي» بـ9.2 مليون درهم فقط ليغلق عند 1.15 درهم.

وسجل «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 6.79% مغلقاً عند 4.4 درهم، فيما سجل «داماك» التراجع الأكثر بنسبة 8.57% إلى 1.28 درهم.

وفي سوق العاصمة، تصدر الارتفاعات «أسمنت رأس الخيمة» بنسبة 14.43% مغلقاً عند 1.11 درهم، فيما تصدر التراجعات «الشارقة للأسمنت» بنسبة 2.44% إلى 0.6 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 9 ملايين درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 9 ملايين درهم محصلة بيع، منها 8.5 مليون درهم محصلة بيع الأجانب و583 ألف درهم فقط محصلة بيع العرب وبقيمة طفيفة للغاية محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار قرب 40 مليون درهم محصلة شراء، منها 38.96 مليون درهم محصلة شراء الأجانب ومليون درهم فقط محصلة شراء العرب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 40 مليون درهم محصلة بيع، منها 12.3 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و27.4 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 50.3 مليون درهم محصلة بيع، منها 1.16 مليون درهم محصلة بيع في دبي و49.16 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 50.3 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 1.16 مليون درهم محصلة شراء في دبي و49.16 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.