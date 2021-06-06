«دبي المالي العالمي» و«ثندر بيرد للإدارة» يتعاونان لتعزيز الابتكار

دبي: ”الخليج 365”

بالشراكة مع مركز دبي المالي العالمي، أعلنت كلية ثندربيرد للإدارة العالمية عن تأسيس مركزها الجديد للتميز تحت مسمى مركز ثندربيرد العالمي للابتكار. وجاء ذلك خلال فعاليات شهر الابتكار في «إنوفيشن هب»، التي تجمع تحت مظلتها نخبة الجيل المقبل من العقول المبدعة لاستشراف مستقبل القطاع.

ويقع مركز ثندربيرد العالمي للابتكار في «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي ومقره في «أفينيو البوابة»، وسط حي الأعمال العالمية المزدهر في إمارة دبي. ويشتهر مركز دبي المالي العالمي بمكانته الرائدة عالمياً كوجهة لمزاولة الأعمال وتعزيز الابتكار، ويقدم أقوى منظومة للابتكار وريادة الأعمال في المنطقة.

وبالاستفادة من الموقع الحيوي لمركز دبي المالي العالمي وشبكته الواسعة، سيعمل مركز ثندربيرد العالمي للابتكار على تحفيز المشاريع الناشئة والشركات القائمة وتسريع وتيرة نموها عبر خدمات التدريب على إدارة وقيادة الأعمال العالمية، بما فيها برامج الشهادات المعتمدة. ويعتزم قسم التعليم التنفيذي في كلية ثندربيرد للإدارة العالمية تقديم برامج تعليمية هجينة (شخصية وعن بعد) للمؤسسات والأفراد، حيث سيتسنى لرواد ابتكار الأعمال فرص تصميم واختبار وصقل أفكارهم بالتعاون مع نخبة من المدرسين وقادة الشركات والخبراء الماليين، وآلاف الرواد الآخرين ضمن منظومة مركز دبي المالي العالمي الواسعة والمتنوعة. وإضافة إلى ذلك، يوفر التواجد في هذا الموقع الحيوي كافة مقومات النجاح التي ستمكن أعضاء شبكات الخريجين العالمية التابعة لكلية ثندربيرد للإدارة العالمية وجامعة ولاية أريزونا من الحصول على فرص العمل في المنطقة وسيقدم لهم نقطة اتصال حيوية.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يأتي اختيار كلية ثندربيرد للإدارة العالمية مركز دبي المالي العالمي لافتتاح مركزها العالمي للابتكار تأكيداً على المقومات التي نمتلكها ومكانتنا المتميزة كمركز عالمي رائد لمزاولة الأعمال. ومن شأن افتتاح هذا المركز أن يتيح للكلية فرصة الاستفادة من بنيتنا التحتية عالمية المستوى وخدماتنا الداعمة للابتكار، والوصول بسهولة إلى الاقتصادات سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويسعدنا افتتاح مركز الابتكار العالمي الأول من نوعه لكلية ثندربيرد للإدارة العالمية ونرحب بوجوده في إنوفيشن هب ضمن مركز دبي المالي العالمي، ونتطلع قدماً للتعاون مع فريق عمل المركز الجديد لدعم الجيل المقبل من قادة الأعمال».

وقال سانجيف خاغرام، المدير العام وعميد كلية ثندربيرد للإدارة العالمية: «عبر التواجد في إحدى أبرز مناطق الأعمال للشركات العالمية التي تمثل العصب المالي لإمارة دبي، ستحظى كلية ثندريرد وجامعة ولاية أريزونا بكافة المقومات التي تتيح لنا تكريس جهودنا لمواصلة تقديم أفضل الخدمات، وبالتالي تعزيز الابتكار وتأسيس شبكات المعرفة المدعومة بأطر التعاون المثلى في مختلف القطاعات والمجالات. وبفضل خبرة شركائنا في مركز دبي المالي العالمي، ستتمكن كلية ثندربيرد للإدارة العالمية من الاستفادة من هذا الموقع المثالي كمحطة انطلاق رئيسية لدفع عجلة التحول الإقليمي وتصدير مهارات الإدارة الرفيعة لمختلف أرجاء العالم».