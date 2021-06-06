شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد» تنطلق إلى ميكونوس وسانتوريني ومالقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت الاتحاد للطيران رحلات موسمية إلى أشهر الجزر اليونانية، ميكونوس وسانتوريني، وإلى مدينة مالقة في جنوب إسبانيا.

وتشغل الاتحاد للطيران رحلاتها إلى ميكونوس بين 8 يوليو/ تموز و11 سبتمبر/ أيلول 2021، وإلى سانتوريني بين 9 يوليو/ تموز و12 سبتمبر/ أيلول 2021، برحلتين أسبوعيتين لكل وجهة على متن طائرة «إيرباص A320».

وأطلقت الاتحاد للطيران مؤخراً خدمة «معتمد للسفر» لتسهيل تجربة السفر وتوفير المزيد من راحة البال للضيوف من خلال السماح لهم بالتحقق من صحة وثائقهم ذات الصلة بـ«كوفيد-19» قبل الوصول إلى المطار.

ومع إنهاء إجراءات التحقق مسبقاً، سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بخدمة المسار السريع والتوجّه مباشرة إلى مكاتب خدمة «مُعتَمَد للسفر» لتجربة سفر مريحة وسلسة في المطار.

يذكر أنه بالنسبة لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد الراغبين في استخدام أميالهم المكتسبة، تعد ميكونوس، سانتوريني ومالقة أفضل الوجهات حيث يمكنهم استبدال الأميال بالمقاعد المخصصة لهم بأسعار مخفضة والاستفادة من العروض المختلفة التي يقدمّها شركاء برنامج الولاء. (وام)