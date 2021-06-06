شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستضيف اجتماعات اتحادي الغرف العربية «والخليجية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو الجاري، بالتعاون والتنسيق بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، واتحاد الغرف العربية، واتحاد الغرف الخليجي في فندق إنتركونتننتال دبي فسيتفال ستي، أعمال الدورة 131 لاتحاد الغرف العربية، والاجتماع الـ55 لمجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجي.

صرح بذلك، محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد الغرف العربية، رئيس غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وأكد أن استضافة دولة الإمارات لهذه الاجتماعات التي سيشارك فيها أكثر من 100 شخص يمثلون 14 دولة عربية، تأتي من حرصها الدائم على تعزيز العمل العربي والخليجي الاقتصادي المشترك، وزيادة حجم التجارة البينية، فضلاً إلى إيمانها بأهمية القطاع الخاص في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وإطلاق المبادرات الاستثمارية التي تستجيب لاحتياجات التنمية للاستفادة من الفرص المتاحة في إطار ما بعد جائحة كوفيد ـ 19.

وأشار إلى أن غرف الإمارات، اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لانعقاد هذه الاجتماعات بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة دولة الإمارات كشريك رئيسي في إدارة الفعاليات الإقليمية والدولية حضورياً وافتراضياً.

وأوضح الرميثي أن هذه الاجتماعات التي يشارك فيها العديد من الشخصيات المهمة والبارزة، ممثلة في رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف العربية والخليجية، هي ظاهرة اقتصادية لمجتمع الأعمال العربي، ومنبراً خاصاً للغرف التجارية، تتبلور فيه الأفكار والتصورات الاقتصادية المعبرة عن آراء أصحاب الأعمال العرب وسعيهم الدائم نحو التنمية والتكامل الاقتصادي العربي.