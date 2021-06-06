«ريبورتاج العقارية» تطلق أول مشاريعها خارج الإمارات

أبوظبي: ”الخليج 365”

كشفت «ريبورتاج العقارية»، عن أول مشاريعها خارج الإمارات، مع إطلاقها لمشروع «مونتي نابوليوني» في «مستقبل سيتي» في القاهرة الجديدة في مصر، والذي سيتم تطويره بالتعاون مع شركة الأهلي صبور.

ويقام المشروع على مساحة 465 ألف متر مربع، وسيتضمن 5500 وحدة سكنية، كما يوفر المشروع تاون هاوس مبتكر كامل التشطيب، إضافة إلى شقق بمساحات متميزة بدءاً من غرفة واحدة إلى 4 غرف بأعلى مستويات التشطيب، وتبلغ المبيعات المتوقعة 12 مليار جنيه مصري (2,83 مليار درهم)، ويتوقع تسليم المشروع بحلول الربع الرابع من عام 2025.

وكشفت «ريبورتاج» توفر شقق ودوبلكس للتملك في المشروع، مع عروض للخصم تصل إلى 40% على الدفع الكاش لوحدات محددة، وعروض على شقق ذات تشطيب كامل في المشروع عبر السداد على مدى 80 شهراً.

وتباشر «ريبورتاج العقارية» تطوير 11 مشروعاً قيد الإنشاء، توفر نحو 5 آلاف وحدة سكنية ضمن أهم المواقع الاستثمارية في أبوظبي ودبي، إلى جانب مشروع تم إنجازه وتسليمه في مدينة مصدر في أبوظبي.

وتتوزع قائمة مشاريع «ريبورتاج» بواقع 8 مشاريع في أبوظبي، في مناطق مدينة مصدر وشاطئ الراحة، وجزيرة المارية، وجزيرة ياس، إضافة إلى 4 مشاريع في دبي.

وحققت «ريبورتاج» مبيعات تتجاوز 500 مليون درهم منذ بداية عام 2021، حتى بداية مايو الماضي، بنمو يتجاوز 200% مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من عام 2020، والتي شهدت تسجيل مبيعات بقيمة 165 مليون درهم.

وبلغت قيمة مبيعات ريبورتاج خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 369 مليون درهم، مقابل 132 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2020، بنمو يصل إلى 180%.

وأوضح إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في «ريبورتاج العقارية»، أن إطلاق أول مشاريع «ريبورتاج» خارج الإمارات، يعكس الوضع المالي القوي للشركة، واستقرار أعمالها، وقدرتها على التوسع، وتنفيذ العديد من المشاريع الجديدة في مناطق متنوعة، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك خطة مستقبلية طموحة للنمو والتوسع في أعمالها خلال السنوات المقبلة.

ولفت إلى اهتمام «ريبورتاج» بالاستفادة من الخبرات الواسعة التي حققتها على مدى السنوات الماضية من خلال تطويرها لمشاريع نوعية في الإمارات، والتوسع بأسواق خارجية، مؤكداً الثقة العالية للمستثمرين بشركة ريبورتاج العقارية، لاسيما في ظل التزام الشركة بتطوير كافة مشاريعها المعلن عنها وفق الخطط الزمنية المحددة.

وأوضح سليمان أن دخول السوق المصري جاء بعد دراسة وافية للفرص الاستثمارية المتميزة في القطاع العقاري في مصر، والذي يشهد نمواً ملحوظاً وارتفاعاً في الطلب خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عما توفره مصر من بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.