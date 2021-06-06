شكرا لقرائتكم خبر عن 306 مبايعات شقق وفلل بـ477 مليوناً مطلع الأسبوع في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، الأحد، تسجيل 334 مبايعة بقيمة 661.2 مليون درهم، منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 183.68 مليون درهم و306 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 477.52 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 50 مليون درهم في منطقة برج خليفة، تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، ومبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم، تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 68 مليون درهم، وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 84 مبايعة بقيمة 108 ملايين درهم، تلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 376.09 مليون درهم، منها 13 رهن أراض بقيمة 112.39 مليون درهم و70 رهن فلل وشقق بقيمة 263.7 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة النهدة الثانية بقيمة 98 مليون درهم، وأخرى في منطقة أم هرير الثانية بقيمة 68 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 61.78 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخوانيج الأولى بقيمة 48 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 9 ملايين درهم.