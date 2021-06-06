شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصدق على قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة 19/20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 12 لسنة 2021 بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 – 2020.

ونصت المادة الأولى من القانون – الذى نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم – على ربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 – 2020 بمبلغ 1911348267550 جنيها ( تريليون وتسعمائة وأحد عشر مليارات وثلثمائة وثمانية وأربعون مليونا ومائتان وسبعة وستون ألفا وخمسمائة وخمسون جنيها فقط لاغير).

كما يربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الاقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 990127358644 (فقط وقدره تسعمائة وتسعون مليارا ومائة وسبعة وعشرون مليونا وثلثمائة وثمانية وخمسون ألفا وستمائة وأربعة وأربعون جنيها).

ووفقا للمادة الثانية يربط إجمالى حساب ختامى المصروفات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 – 2020 بمبلغ 1434722875798 ( فقط وقدره تريليون وأربعمائة وأربعة والثلاثون مليارا وسبعمائة واثنين وعشرون مليونا وثمانمائة وخمسة وسبعون ألفا وسبعمائة وثمانية وتسعون جنيها ).

ونصت المادة السابعة على اعتماد التعديلات التى تمت بالموازنات المتختلفة (جهاز إدارى – إدارة محلية – هيئات خدمية) وفقا للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 -2020 وفى ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وننشر نص الجريدة الرسمية..