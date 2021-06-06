شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر موافقة النواب على ربط الحساب الختامى لـ"اقتصادية قناة السويس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية نص قرار مجلس النواب والخاص بالقانون رقم 44 لسنة 2021، والذى نص في مادته الأولى على ربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للتنمية الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2019/2020، بمبلغ 5 مليارات 514 مليون جنيه، والمادة الثانية ربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/2020 بقيمة مليار و19 مليون جنيه، موزعة بين الأجور بقيمة 340 مليون جنيه، وباقى التكاليف والمصروفات 678 مليون جنيه.

ونصت المادة الثالثة من القرار بربط الإيرادات للسنة المالية 2019/2020 بمبلغ 2 مليار و745 مليون جنيه، ويربط صافى ربح العام في المادة الرابعة بمبلغ مليار و726 مليون جنيه منه مبلغ 86 مليون و330 ألف جنيه فائض حكومة.