شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر يغلق منخفضاً عند مستوى 10685 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم منخفضاً 13 نقطة ليقفل عند مستوى 10685 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 440 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 550 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 84 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات العبداللطيف، وباعظيم، وأسترا الصناعية، والفخارية، والمملكة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سيسكو، المجموعة السعودية، ووفرة، ومشاعر ريت، وجدوى ريت الحرمين فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 2.08%. فيما كانت أسهم شركات تبوك الزراعية، ودار الأركان، ومتطورة، والعبداللطيف، وجاكو هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات تبوك الزراعية، ومتطورة، والعبداللطيف، وجاكو، والإنماء طوكيو م هي الأكثر نشاطا في القيمة.