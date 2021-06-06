شكرا لقرائتكم خبر عن لازوردي تبدأ تداول حقوق الأولوية في أسهم زيادة رأس المال .. غداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حددت شركة لازوردي للمجوهرات فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة، وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن تداول حقوق الاولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة سيبدأ إعتباراً من الإثنين 7 يونيو الجاري، فيما ينتهي التداول في 14 يونيو الجاري وتنتهي مرحلة الاكتتاب في الأسهم في 17 يونيو الجاري.

وأشارت الشركة إلى أنه يتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم.

وكانت عمومية لازوردي قد اعتمدت زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 145 مليون ريال عن طريق طرح حقوق أولوية، ليرتفع رأس المال من 430 مليون ريال إلى 575 مليون ريالـ بنسبة زيادة تبلغ 33.72%.

وبحسب البيان السابق، سترتفع عدد الأسهم من 43 مليون سهم إلى 57.5 مليون سهم، بنسبة زيادة 0.3372 حق لكل سهم.

وتجدر الإشارة إلى أن لازوردي حققت صافي أرباح بلغ 10.2 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 1.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 21.4% في جميع قنواتها ومناطق انتشارها الجغرافي، وخفضت تكاليفها التشغيلية بنسبة 2.5% رغم الارتفاع الملحوظ في الإيرادات.