«إينوك» تفتتح محطتين جديدتين في رحمانية الشارقة

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة إينوك عن افتتاح محطتي خدمة جديدتين في إمارة الشارقة، وبهذا يرتفع عدد محطات الخدمة التابعة لها في الإمارة إلى 9 محطات، و155 محطة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

تقع المحطتان الجديدتان في منطقة الرحمانية السكنية على «شارع الإمارات» (E611)، ويأتي افتتاحهما في إطار خطة المجموعة لتشييد 12 محطة خدمة جديدة في الشارقة بحلول نهاية العام الجاري، وذلك بهدف تلبية الطلب المتنامي على الوقود وخدمات المركبات في الإمارة.

وبمساحة تبلغ 5,600 متر مربع للمحطة الأولى و3911 متراً مربعاً للمحطة الثانية، تضم كل محطة 6 مضخات وقود مؤتمتة و5 خزانات تتسع لنحو 15 ألف جالون، كما تضم كل منها متجر «زووم» محدّث يوفّر للمستهلكين أكثر من 7,500 منتج من الأطعمة والمشروبات، ومنفذ «برونتو» لتلبية الاحتياجات اليومية للعملاء.

أنظمة استعادة البخار

زوّدت إينوك المحطتين بأنظمة استعادة البخار من المستوى الثاني لاستعادة الأبخرة المنبعثة من خزان المحطة عند ضخ الوقود وتلك الصادرة عن خزانات المركبات أثناء تزويدها بالوقود. وتعمل المحطة بنظام مؤتمت بالكامل للتزوّد بالوقود ونظام مراقبة الوقود الآلي والنظام الإلكتروني للكشف عن أي تسرب.

في هذا السياق، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «انطلاقاً من دورنا كشركة نفط وطنية، نعمل باستمرار في إطار التزامنا الراسخ تجاه تشييد بنية تحتية متطورة تلبي الطلب المتنامي على خدمات تزويد الوقود في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن موقع إمارة الشارقة كثالث أكبر إماراة في الدولة وتضم حالياً تعداداً سكنياً متنامياً يزيد على مليون نسمة، تأتي جهودنا المتواصلة لتوسيع شبكة محطات الخدمة التابعة لنا في الشارقة تماشياً مع استراتيجيتنا طويلة الأمد لتعزيز حضورنا في قطاع التجزئة على مستوى الدولة، كما أن افتتاح محطتي الخدمة الجديدتين سيسهم أيضاً في ضمان وصول السكان والسائقين بسهولة إلى خدمات التزود بالوقود وغيرها من خدمات المركبات ومنافذ التجزئة».

أفضل الممارسات العالمية

يُذكر أن المحطتين شيّدتا وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في قطاع بيع الوقود بالتجزئة وتماشياً مع أرقى معايير البناء الحديثة ومعايير الأبنية الخضراء الصادرة عن بلدية الشارقة. كما زوّدت المحطتان بأحدث تقنيات التدفّق المتغيّر للهواء في نظام تبريد الهواء، والذي يتميز بمعدل كفاءة عالية تسهم في تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 35%. وتستخدم المحطتان غاز التبريد الخالي من الأوزون والصديق للبيئة في جميع وحدات التبريد المركبة فيهما، في حين تم تطوير أنظمة الإضاءة من خلال الإنارة بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء LED ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة والتي لا تتطلب عمليات صيانة ويصل عمرها الافتراضي إلى 50 ألف ساعة عمل، ما يسهم أيضاً في تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 50%.

تم توسيع منطقة الخدمة في متاجر «زووم»، مع توفير سبل الدفع المتنوعة مثل «إينوك باي» ونظام تحديد هوية المركبات (ViP) والمدفوعات عبر الهواتف المتحركة. ومن خلال برنامج المكافآت الجديد «YES» المُتاح في المحطتين، يمكن للعملاء كسب النقاط والمكافآت عند الدفع مقابل الوقود؛ وخدمات المركبات؛ أو شراء المنتجات والبقالة من المتاجر ومنافذ الأطعمة والمشروبات، على امتداد شبكة محطات خدمة إينوك.