مبيعات «إعمار العقارية» في 5 أشهر تقفز 250% إلى 10.5 مليار درهم

دبى: ”الخليج 365”

سجّلت شركة «إعمار العقارية» أرقاماً قياسية بلغت 10.5 مليار درهم من مبيعات العقارات في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 بنمو 250%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي مبيعات العقارات حتى الآن 10.5 مليار درهم، مقابل 3 مليارات من الفترة نفسها في العام الماضي. وتتوقّع الشركة نمواً أعلى للنصف الأول من عام 2021.

وقال محمّد العبار: «هذه الأرقام تظهر مرة أخرى مرونة مجموعتنا وجودة منتجاتنا وشغف عملائنا وموظّفينا. أنا على ثقة من أن سوق العقارات في دبي يشكّل مجدداً فرصة سانحة للنموّ، وذلك على ضوء السياسات الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ما يضع إعمار في موقع مثالي للاستفادة من ذلك».

منذ بداية عام 2021، أطلقت إعمار مجموعة من الإصدارات العقارية الناجحة مثل «جولف بلايس تيراسز» في دبي هيلز استيت، و«كايا» و«بلِس» في المرابع العربية 3، و«بالاس بيتش ريزيدنس» في إعمار بيتشفرونت. كما قامت بتسليم وحدات سكنية في مواقع رئيسية من دبي، بما في ذلك دبي هيلز استيت، وخور دبي، ووسط مدينة دبي، وإعمار الجنوب.