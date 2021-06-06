شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب أسبوعية لأسعار النفط عالميا.. وبرنت يرتفع 3.3% والخام الأمريكى 5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية هي الثانية علي التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 3.3% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 5% والتي تعد الأكبر منذ منتصف شهر أبريل الماضي.

وكانت أسعار النفط قد سجلت 71.89 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بعد أن لامس 72.17 دولار خلال الجلسة، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.62 دولار للبرميل، وذلك عند التسوية الجمعة، حيث تجاوز خام برنت 72 دولار للبرميل وذلك للمرة الأولي منذ مايو 2019، حيث جاءت أسعار النفط مدعومة بفضل انضباط إمدادات تحالف أوبك بلس وتعافي الطلب على النفط الخام.

وقال تحالف أوبك بلس إنهم ماضون في قيود الإمدادات المتفق عليها، وأظهر تقرير الإمدادات الأسبوعي الخميس انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.